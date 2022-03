Berlin (ots) -DEUTSCHLAND RUNDET AUF feiert Jubiläum. Seit nunmehr 10 Jahren sammelt die gemeinnützige Stiftung Kleinstspenden, um soziale Projekte zu fördern, die benachteiligten Kindern und Jugendlichen in Deutschland eine bessere Chance für die Zukunft geben. Bisher wurden fast 12 Millionen Euro gesammelt und es konnten 43 soziale Förderprojekte maßgeblich unterstützt werden!Alle Spenden leitet DEUTSCHLAND RUNDET AUF zu 100% an besonders wirksame gemeinnützige Projekte weiter, die Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen sowie ihren Familien verbessern. Sie schaffen Angebote für alle Altersgruppen - von Familien, die Nachwuchs erwarten, über Babys, Kleinkinder, Kindergarten- und Schulkinder, für Jugendliche und junge Erwachsene, mit und ohne Migrationshintergrund und Fluchterfahrungen. So wurden seit der Gründung über 100.000 Kinder und Jugendliche an über 3.500 Wirkungsstätten erreicht.Aktuell wird für "Digitale Helden" aufgerundet, ein Projekt, das SchülerInnen beim Umgang mit persönlichen Daten im Internet, sozialen Netzwerken und bei der Prävention von Cybermobbing ausbildet und so die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen fördert.Die Kinder- und Jugendarmut in Deutschland verharrt auf einem hohen Niveau: 2,7 Millionen Minderjährige sind von Armut bedroht und haben geringere Erfolgsaussichten in unserem Bildungssystem. Anke Merz-Betz, Geschäftsführerin der DEUTSCHLAND RUNDET AUF gemeinnützigen Stiftungs-GmbH dazu: "Unsere Vision ist es, dass alle Kinder in Deutschland die Möglichkeit haben, ihr Potenzial zu entfalten - unabhängig von den sozialen Verhältnissen, in denen sie aufwachsen. Wir sind stolz darauf, dass wir in zehn Jahren bereits tausende Kinder und Jugendliche durch gezielte und wirksame Projekte fördern konnten, doch der Unterstützungsbedarf ist weiterhin immens, sodass es hier für uns noch viel zu tun gibt.Das Konzept ist das Crowdfunding von gemeinnützigen Projekten durch das Sammeln von Kleinstspenden bei Kooperationspartnern: Die Partner im Handel sammeln Spenden von ihren Kunden, indem diese den am Ende des Einkaufs berechneten Rechnungsbetrag auf die nächsten 10 Cent aufrunden. Obwohl die Durchschnittsspende nur um die fünf Cent liegt, kommen durch die Skalierung erhebliche Spendensummen zusammen. Bei der Gehaltsspende bieten Unternehmen ihren Mitarbeitern an, monatlich von deren Nettogehalt einen selbstbestimmten Betrag an DEUTSCHLAND RUNDET AUF weiterzuleiten. Oft legt der Arbeitgeber auf jeden gespendeten Euro noch einen Euro darauf.Partner von DEUTSCHLAND RUNDET AUFBei diesen Unternehmen können Kundinnen und Kunden aufrunden: Kaufland, BabyOne, Jochen Schweizer, aktiv & irma - die Verbrauchermärkte, inkoop Verbrauchermärkte, Edeka Möllenkamp, Lebenslust Touristik GmbH, ROFU KinderlandWeitere Partner sind: Brabender GmbH & Co. KG, Brabender Technologie GmbH & Co.KG, Consileon, Help-Plan, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelhausen GmbH & Co. KG, Homanit GmbH & Co.KG, Netto Marken-Discount, NIYOK , Trapo AG, Telegärtner Karl Gärtner GmbH, ROS RollenTechnik GmbH, Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG, Wiesmann Personalisten GmbH, Grant Thornton AG, Wackler GroupPressekontakt:Ann Kathrin KleistMail: presse@deutschland-rundet-auf.deTel.: 030-78950039-32Kommunikation & MarketingDEUTSCHLAND RUNDET AUF Partner GmbHwww.deutschland-rundet-auf.deOriginal-Content von: DEUTSCHLAND RUNDET AUF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104527/5159630