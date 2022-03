Gute Nachrichten gehen derzeit angesichts des Ukraine-Kriegs und der damit einhergehenden katastrophalen Marktstimmung unter. Die Commerzbank legt nach der Rückkehr in die schwarzen Zahlen 2021 die Latte für die nächsten Jahre höher und erhöht ihre Prognosen. Die Aktie kann davon nur kurzzeitig profitieren.Konkret peilt der Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 nun Erträge in einer Gesamthöhe von rund 9,1 Milliarden Euro an. Das sind 400 Millionen Euro mehr als bislang erwartet und 600 Millionen Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...