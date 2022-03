Original-Research: DATRON AG - von BankM AG



Einstufung von BankM AG zu DATRON AG



Unternehmen: DATRON AG

ISIN: DE000A0V9LA7



Anlass der Studie: vorläufiger GB 2021, Kurzanalyse

Empfehlung: Kaufen

seit: 01.03.2022

Kursziel: EUR 15,91

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 29.9.2020, vormals: keine Bewertung Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker



2021 übertrifft Erwartungen leicht, auch 2022 auf Wachstumskurs - Makro-Unsicherheiten bleiben



Die vorläufigen 2021er Zahlen der DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) zeigen, dass der (mehrfach) angehobene Ausblick leicht übertroffen wurde. Es wurde ein 29%iges Umsatzwachstum (auf EUR 54,2 Mio.) erzielt, die Auftragseingänge legten auf EUR 56,0 Mio. (+32%) zu. Das EBIT erreichte EUR 5,45 Mio., was einer operativen Marge von 10,1% entspricht. Mit EUR 0,95 fiel auch das EPS etwas höher aus als von uns erwartet, positiv überrascht die Höhe der Dividendenzahlung, die - vorbehaltlich der HV-Zustimmung - auf EUR 0,20 pro Aktie ansteigen soll. 2022 wird, so impliziert auch die Book-to-Bill-Ratio (>1) - trotz eines weiter von Unsicherheiten geprägten Makroumfelds (Lieferketten, Pandemie, Geopolitik) - für DATRON erneut ein Wachstumsjahr. Mit einem 2022er EV/Umsatz von 0,64 (Median der Peer Group: 0,72) bleibt die Gesellschaft, die einen höheren Anteil wiederkehrender Umsätze (und damit mehr Stabilität) aufweist als die Peers, ein attraktives Investment.



Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 15,91. Unsere Empfehlung lautet weiterhin 'Kaufen'.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23483.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html.

Kontakt für Rückfragen

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Mainzer Landstrasse 61, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

