Ohne jede Vorwarnung setzte sich Delivery Hero am Montag an die Spitze des DAX. Um über zehn Prozent schoss die schwer angeschlagene Aktie in die Höhe und versetzte damit die Zweifler in ungläubiges Staunen. Woher genau der Auftrieb kam, darüber lässt sich nur mutmaßen.Man ist dieser Tage versucht, die Entwicklung von Delivery Hero (DE000A2E4K43) irgendwie mit der omnipräsenten Ukraine-Krise in Verbindung zu setzen. Zumindest dem Autor dieser Zeilen fällt aber auch mit viel Fantasie nicht ein, wie jene derart gewaltige Zugewinne rechtfertigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...