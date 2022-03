DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 2. Zwischenmeldung

Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



01.03.2022 / 15:31

Henkel AG & Co. KGaA

Düsseldorf WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432 Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 Erwerb eigener Aktien / 2. Zwischenmeldung



Im Zeitraum vom 21. Februar 2022 bis einschließlich 25. Februar 2022 wurden insgesamt Stück 257.770 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 61.979 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 14. Februar 2022 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 15. Februar 2022 mitgeteilt wurde. Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird: Vorzugsaktien Rückkauftag Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (in EUR) 21.02.2022 34.932 72,9418 2.548.002,10 22.02.2022 45.595 71,5719 3.263.322,16 23.02.2022 33.283 74,2634 2.471.710,36 24.02.2022 91.037 69,8816 6.361.808,78 25.02.2022 52.923 70,7729 3.745.512,46 Gesamt 257.770 71,3441 18.390.355,86 Stammaktien Rückkauftag Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (in EUR) 21.02.2022 8.837 70,4028 622.149,80 22.02.2022 12.751 68,9024 878.574,75 23.02.2022 8.333 71,4390 595.301,50 24.02.2022 20.500 67,5486 1.384.746,50 25.02.2022 11.558 68,5755 792.595,70 Gesamt 61.979 68,9486 4.273.368,25

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht. Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 15. Februar 2022 bis einschließlich 25. Februar 2022 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 378.104 Vorzugsaktien und Stück 90.015 Stammaktien. Der volumengewichtete Durchschnittskurs für die im Zeitraum vom 15. Februar 2022 bis einschließlich 18. Februar 2022 erworbenen Stück 120.334 Vorzugsaktien betrug EUR 73,7703 (statt EUR 72,6399) und der entsprechende Gesamtbetrag betrug EUR 8.877.081,26 (statt EUR 8.741.043,98) (Berichtigung der Mitteilung vom 21. Februar 2022). Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA). Düsseldorf, 1. März 2022 Henkel AG & Co. KGaA Der Vorstand

