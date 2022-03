Automotive-Spezialist paragon unterstützt den geänderten Antrag zur 2ten AGV am 10. März: Kuponerhöhung und Teiltilgungen sind vorgesehen. Die paragon GmbH & Co. KGaA hat die Vorschläge aus dem am 28. Februar erhaltenen Gegenantrag des Anleihegläubigers blue Protect Consulting & Investment UG bezüglich der anstehenden Verlängerung der 4,50 %-Anleihe 2017/22 (DE000 A2GSB8 6) geprüft und begrüßt diesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...