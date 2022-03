Beim Schutz vor Cyberattacken sind die Ministerien der Bundesrepublik unterbesetzt. Das ist gerade in der aktuellen Lage bedenklich. Hackerangriffe und Cyberattacken gibt es in etwa schon so lange, wie es Computer und das Internet gibt. Die getroffenen Schutzmaßnahmen werden besser, aber die Hacker werden es auch. IT-Sicherheit ist ein Feld, das nicht vernachlässigt werden sollte. Das weiß auch die Bundesregierung. Die Gefahr und Macht möglicher Attacken, die am Ende Kriege oder Wahlen beeinflussen können oder geheime und ...

