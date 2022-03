DJ PTA-News: 7C Solarparken AG: Drei große Dachprojekte in Belgien kurz vor Fertigstellung

Bayreuth (pta037/01.03.2022/15:15) - 7C Solarparken (WKN: A11QW6 / ISIN: DE000A11QW68) gibt heute bekannt, dass sich drei große PV-Dachprojekte in Belgien in der fortgeschrittenen Bauphase befinden.

* In Deinze wurde eine 1,1 MWp PV-Anlage auf dem brandneuen Standort "Wegmarkeringen De Groote" gebaut. Die Anlage muss lediglich ans Netz angeschlossen werden, was für das Ende Q2 2022 geplant ist. Es wurden Komponenten von Renesola and Huawei verwendet. Der Vorstand strebt einen spezifischen Ertrag von knapp 900 kWh/kWp an. Etwa 20% des Stroms werden über ein PPA vor Ort an den Dacheigentümer verkauft, während der überschüssige Strom in das Netz eingespeist wird. * In Meer befindet sich derzeit ein 2,6 MWp Projekt auf einer neuen Logistikhalle, die "Neele Vat Logistics / Oostvogels" gehört, im fortgeschrittenen Baustadium. Der Netzanschluß wird für Ende Q2 2022 erwartet. Die Anlage ist mit Amerisolar Modulen und Huawei Wechselrichtern ausgestattet und soll 850 kWh/kWp liefern. Der Vorstand schätzt, dass mehr als ein Drittel des am Standort produzierten Stroms über ein PPA vor Ort verkauft wird. * Der Bau einer 2,3 MWp PV-Anlage in Oudenaarde mit Komponenten von Longi Solar und Huawei auf dem Gelände von Samsonite hat begonnen. Der Vorstand strebt einen spezifischen Ertrag von mind. 850 kWh/kWp an. Etwa zwei Drittel des von der Anlage erzeugten Stroms sollen vor Ort verkauft werden.

Neben diesen drei großen Dachanlagen hat 7C Solarparken auch eine 0,2 MWp Anlage in Ninove (Almepro Standort) und eine 0,1 MWp Anlage in Malderen (Houthandel Van Hemelrijck) hinzugefügt. Durch die Aufnahme dieser neuen belgischen Projekte in das konsolidierte IPP Portfolio des Konzerns wird die Kapazität auf 344 MWp (gegenüber derzeit 338 MWp) steigen. Vorausgesetzt, es gibt keine Verzögerungen bei dem geplanten Netzanschluss und der Lieferung und dem Aufbau der Transformatoren, werden die Projekte ab Q3 2022 zum Umsatz beitragen. Auf Gesamtjahresbasis werden diese drei Projekte EUR 0,3 Mio. zum Konzern-EBITDA beitragen.

Steven De Proost, CEO der 7C Solarparken AG kommentiert: "Hohe Energiepreise veranlassen Industriekunden nach Alternativen zu suchen, die ihre Stromrechnung senken könnten. Wir bieten Lösungen an, indem wir ein PV-Projekt am Standort des Kunden entwickeln und den Strom durch einen direkten PPA an denselben Kunden verkaufen, der anschließend Übertragungs- und Verteilungsnetzkosten vermeidet. Die Größe, die Kapitalkostenvorteile und die operative Exzellenz von 7C Solarparken stellen sicher, dass der Kunde im Vergleich zu einer Direktinvestition von einer kostengünstigeren und nachhaltigeren PV-Dachanlage profitiert. Zahlreiche mittelgroße Projekte werden derzeit entwickelt und werden bald mit dem Bau beginnen."

