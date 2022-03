Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Rheinmetall. Hier haben sich einige Analysten geäußert. Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rheinmetall von 121 auf 175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Konzern dürfte von der angekündigten Erhöhung der Rüstungsausgaben des Bundes profitieren. Die Schweizer Großbank UBS hat Rheinmetall ebenfalls auf "Buy" belassen. Die von der Bundesregierung geplante Steigerung der Verteidigungsausgaben beinhalte im Vergleich zum vergangenen Jahr ein Plus von 80 Prozent. Bei den Verkäufen steht Gazprom auf dem 2. Platz. Der niederländisch-britische Ölkonzern Shell will seine Zusammenarbeit mit dem russischen Gasmonopolisten Gazprom und damit verbundenen Unternehmen beenden. Betroffen davon ist unter anderem die Beteiligung an der Sachalin-II-Flüssiggasanlage. Außerdem werde die Kooperation am Pipeline-Projekt Nord Stream 2 beendet, teilte Shell mit.