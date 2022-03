Schwalbach am Taunus (ots) -Von den Zehenspitzen bis zur Stirn ist unsere Hautpflegeroutine gut eingespielt. Aber was ist mit der Kopfhaut, die auch Teil unserer Haut und die Grundlage für unsere Haarfollikel ist? Sie wird leider häufig vernachlässigt und kann bei unzureichender Pflege genauso austrocknen wie unsere Gesichtshaut. Mehr noch: Fühlen wir Spannungen und Juckreiz, ist sie nicht nur trocken und schuppig, sondern oft auch geschädigt. Die natürliche Schutzbarriere der Kopfhaut wird durchlässig und kann nicht mehr genug Feuchtigkeit speichern. Diese komplexen Probleme trockener Kopfhaut packt die neue Head & Shoulders DERMAXPRO Pflegelinie an der Wurzel. Die vier Kollektionen mit jeweils Shampoo, Pflegespülung und Kopfhautmaske spenden nicht nur Feuchtigkeit, sondern stärken die Barrierefunktion der Haut. Anders als herkömmliche feuchtigkeitsspendende Pflegelinien enthält DERMAXPRO den klinisch erprobten Wirkstoff Pirocton-Olamin, der den Hefepilz Malassezia Globosa beseitigt und die natürliche Feuchtigkeitsbalance wiederherstellt. Dazu sind die Produkte mit bewährten Inhaltsstoffen aus der Hautpflege wie Aloe Vera und Vitamin E angereichert - für eine gepflegte, beruhigte und schuppenfreie* Kopfhaut.Es mag seltsam klingen, aber unsere Kopfhaut beherbergt einige mikroskopisch kleine Bewohner. Einer von ihnen ist der Hefepilz Malassezia Globosa, der für die Hälfte von uns besonders problematisch sein kann. Er schädigt die natürliche Feuchtigkeitsbarriere der Haut und macht sie "undicht" wie eine zerbrochene Vase, was dazu führt, dass die Haut wichtige Feuchtigkeit verliert. Die Folgen sind Trockenheit, aber auch Juckreiz und Schuppen. Dies kann noch durch äußere Faktoren, wie kalte Temperaturen im Winter, trockene Heizungsluft oder zu heiße Temperaturen beim Haaretrocknen und -stylen, verstärkt werden.Die Schuppenbildung der Kopfhaut ist ein Anzeichen für ein tiefer liegendes Problem - eine oberflächliche Feuchtigkeitspflege reicht hier nicht aus. Viele Betroffene versuchen, ihre trockene Kopfhaut mit feuchtigkeitsspendenden Produkten in den Griff zu bekommen. Diese wirken jedoch nicht gegen das eigentliche Problem: Malassezia Globosa. Die Wissenschaftler:innen von Head & Shoulders haben sich intensiv mit der Ursachenforschung beschäftigt. Ihr Fazit: Eine trockene Kopfhaut ist eine geschädigte Kopfhaut, die mehr braucht als oberflächliche Feuchtigkeit.Die Lösung: Head & Shoulders DERMAXPROHead & Shoulders DERMAXPRO spendet nicht nur Feuchtigkeit, sondern stärkt die Kopfhautbarriere und sorgt so für eine gepflegte, beruhigte und schuppenfreie Kopfhaut. Anders als herkömmliche feuchtigkeitsspendende Pflegelinien enthält Head & Shoulders DERMAXPRO den klinisch erprobten Wirkstoff Pirocton-Olamin, der Malassezia beseitigt, sodass die Kopfhaut dauerhaft die Feuchtigkeit halten kann. Dazu sind die Produkte der Pflegelinie mit bewährten Inhaltsstoffen aus der Hautpflege, wie Vitamin E und aktiver Aloe, angereichert.Die Analogie hinter der revitalisierenden Kraft von DERMAXPRO: KintsugiKintsugi ist eine traditionelle japanische Reparaturtechnik und bedeutet übersetzt etwa "reparieren mit Gold". Sie wurde von Kunsthandwerker:innen entwickelt, um wertvolle, zerbrochene Keramiken mit Goldstaub zu reparieren und sie in noch schönere Stücke zu verwandeln. Diese Methode veranschaulicht, wie DERMAXPRO funktioniert. Es reicht nicht aus, Feuchtigkeit hinzuzufügen, wenn das Gefäß oder im übertragenen Sinn die Kopfhaut, die Feuchtigkeit nicht halten kann, da sie geschädigt ist. Eine reparierte Vase hingegen ist wieder in der Lage, das Wasser zu halten und die beste Voraussetzung für blühende Blumen zu bieten. DERMAXPRO hilft der Kopfhaut, sich selbst zu regenerieren und wieder Feuchtigkeit speichern zu können. So kann schönes, geschmeidiges Haar entstehen. Kintsugi visualisiert damit sehr gut, dass Reparatur nicht nur effektiv ist, sondern auch zu einem schönen Resultat führen kann.Das dreistufige DERMAXPRO Pflegeritual für trockene Kopfhaut wurde von Expert:innen entwickelt und dermatologisch getestet. Es bietet individuelle Lösungen für die komplexen Probleme der trockenen Kopfhaut, indem es auch die Ursache der Trockenheit behandelt.Schritt 1 - ReinigenWer unter trockener, schuppiger Kopfhaut leidet, dem ist allein mit feuchtigkeitsspendenden Produkten nicht geholfen. Denn sie adressieren nicht die eigentliche Ursache des Feuchtigkeitsdefizits - Malassezia Globosa -,sondern bieten nur eine vorübergehende Lösung. Statt nur oberflächlich Feuchtigkeit zuzuführen, behandelt der aktive Wirkstoff Pirocton-Olamin in DERMAXPRO die grundlegende Ursache trockener Kopfhaut und stellt die natürliche Feuchtigkeitsbalance wieder her.Schritt 2 - PflegenHead & Shoulders DERMAXPRO Pflegespülungen enthalten eine reichhaltige Pflegetextur und versorgen die Kopfhaut mit bis zu zweimal mehr Wirkstoffen gegen Trockenheit im Vergleich zum Shampoo allein. Gleichzeitig entwirren sie die Haare und machen sie weich und geschmeidig. Sie sind die absoluten Must-haves für alle, die unter Schuppen oder trockener Kopfhaut leiden. Denn herkömmliche Pflegespülungen können die aktiven, kopfhautschützenden Wirkstoffe herauswaschen und somit die Wirkung der Head & Shoulders Shampoos reduzieren. Die Pflegespülung nach der Haarwäsche in Haare und Kopfhaut einmassieren, kurz einwirken lassen, ausspülen.Schritt 3 - RevitalisierenDie DERMAXPRO Kopfhautmasken kümmern sich intensiv um trockene Kopfhaut und komplettieren die Kopfhautpflegeroutine. Ihre nährenden Formeln versorgen die Kopfhaut mit Feuchtigkeit und helfen, diese bis zu 72 Stunden lang zu speichern. Mit dem Präzisions-Applikator lässt sich die Maske gezielt auch auf die trockensten Stellen auftragen. Einfach das frisch gewaschene, handtuchtrockene Haar scheiteln, Maske auf die Kopfhaut auftragen, drei Minuten einwirken lassen und ausspülen. Das Ergebnis: eine intensiv gepflegte, revitalisierte Kopfhaut, die geschützt und von Trockenheit, Juckreiz sowie Schuppenbefreit ist.Das dreistufige Pflegeritual für trockene Kopfhaut ist in vier Kollektionen erhältlich:"Beruhigend" für trockene, juckende Kopfhaut; "Tiefenwirksame Feuchtigkeit" für trockene Kopfhaut; "Repair" für trockene bis sehr trockene Kofphaut und "Stärkende Pflege" für trockene Kopfhaut und geschädigtes Haar.Größen und Preise:Head & Shoulders DERMAXPRO Shampoos 225 ml, UVP: 3,99 EUR**Head &Shoulders DERMAXPRO Pflegespülungen 200 ml, UVP: 3,99 EUR**Head & Shoulders DERMAXPRO Kopfhautmasken 145 ml, UVP: 4,99 EUR**Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie in unserem Multimedia-Newsroom (https://nectarine.pr/pages/L7aY8txKKqLTbZfJAnCDkF3C-1jOlBaBXNY6-13YZP4=)*Sichtbare Schuppen bei regelmäßiger Anwendung**Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. 