Aus Protest gegen den russischen Krieg in der Ukraine haben Diplomaten in Genf vor der Rede des russischen Außenministers Sergej Lawrow den Saal des UN-Menschenrechtsrats verlassen, berichtet "U.S. News". An der vorab koordinierten Aktion waren die deutsche Botschafterin Katharina Stasch sowie Dutze...

Den vollständigen Artikel lesen ...