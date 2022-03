Die Aktien von Nordex (WKN: A0D655) und SMA Solar (WKN: A0DJ6J) starten durch mit jeweils knapp +50% seit dem Krisenbeginn in der Ukraine. Geht hier noch mehr oder ist das Kurspotenzial auf diesem Niveau eher begrenzt? Der Hamburger Hersteller Nordex entwickelt und produziert Onshore-Windenergieanlagen, also Turbinen an Land. Insgesamt wurden bislang 37 Gigawatt Leistung installiert. SMA Solar ist ein deutscher Qualitätshersteller von PV-Wechselrichtern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...