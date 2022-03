Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Aktuelle Pressemitteilung der Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co. KG:Die Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co. KG ("Gesellschaft") hat folgende nachrangige, festverzinsliche Inhaberschuldverschreibungen begeben: Die Tranche A (ISIN DE000A2AALN4/WKN A2AALN), die Tranche B (ISIN DE000A2AALP9/WKN A2AALP) und die Trance C (ISIN DE000A2G8V82/WKN A2G8V8) der Inhaberschuldverschreibungen. Das Amtsgericht München hat nach dem Insolvenzantrag der Gesellschaft vom 16. Februar 2022 am 25. Februar 2022 ein vorläufiges Regelinsolvenzverfahren angeordnet (Az.: 1513 IN 382/22). Zum vorläufigen Insolvenzverwalter hat das Gericht Herrn Rechtsanwalt Oliver Schartl bestellt. Dem Antrag der Gesellschaft auf ein Verfahren in Eigenverwaltung ist das Gericht nicht gefolgt. (01.03.2022/alc/n/a) ...

