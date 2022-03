Vor knapp einer Woche ist Russland in die Ukraine einmarschiert und hat für regelrechte Schockwellen in der Welt gesorgt. An den Börsen war zwar viel bereits eingepreist, der HDAX etwa hat nur 2,9 Prozent verloren. Doch einige Einzelaktien hat es deutlich härter getroffen. DER AKTIONÄR gibt einen Überblick über die größten Verlierer.

Den vollständigen Artikel lesen ...