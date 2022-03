Die Netzverwaltung Icann soll Russland alle IP-Adressen, Rootserver-Instanzen und Länderzonen entziehen. Das Ergebnis käme einem Rauswurf aus dem Internet gleich. Der ukrainische Vertreter im Regierungsbeirat der Icann (Internet Corporation of Assigned Names and Numbers - eine Art internationale Internetverwaltung) hat in einem offenen Brief gefordert, Maßnahmen gegen Russland zu ergreifen. Demnach soll die Icann dem Aggressor im Ukraine-Krieg die Landesadresszonen .ru und .su sowie deren kyrillische Pendants aus der globalen Rootzone entziehen. Sie wären...

Den vollständigen Artikel lesen ...