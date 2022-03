DJ Neues Mitglied der Geschäftsleitung: Daniel Hennig kehrt von schalk&friends zurück zu ADVERMA

Neues Mitglied der Geschäftsleitung: Daniel Hennig kehrt von schalk&friends zurück zu ADVERMA Rohrbach, 01.03.2022 - Die Rohrbacher Werbeagentur erweitert mit dem langjährigen Digitalexperten Daniel Hennig als Mitglied der Geschäftsleitung sein digitales Leistungsportfolio und baut seine Führungsspitze aus. Dabei bringt der 47-Jährige nicht nur tiefe Online-(Marketing-)Expertise und frischen Wind mit, sondern führt gleichzeitig auch eine eigene Tradition fort. Denn Daniel Hennig war bereits vor rund zwanzig Jahren bei ADVERMA beschäftigt.

"Es ist ein einzigartiges Gefühl, nach so langer Zeit wieder zu seinen Wurzeln zurückzukehren. Besonders motivierend ist es dabei, von seinen altbekannten und nun wieder neuen Kollegen und Kunden warmherzig begrüßt zu werden", so Hennig. "Schön, dass sich hier Mitarbeiter und Auftraggeber so lange die Treue halten." Vor seiner Rückkehr zu ADVERMA war Daniel Hennig neun Jahre bei der Dienstleistungs- und Loyalty-Programm-Sparte arvato von Bertelsmann tätig, zuletzt als Leiter Online Marketing. In seinen zehn Jahren bei der Münchner Digitalagentur schalk&friends bekleidete er Führungspositionen direkt unterhalb der Geschäftsführung und betreute Kunden wie Amazon Pay, BayWa, BEMER, Colliers, DIÄTVERBAND e.V., mydays oder den Landesverband Bayerischer Bauinnungen. Zunächst baute er dort als Director Online Marketing erfolgreich die Digital-Marketing-Unit auf, zuletzt das Business Development. "Mit Daniel holen wir einen geschätzten und vertrauten Kollegen zurück zu uns in die ADVERMA-Familie. Er wird uns in der Geschäftsleitung unterstützen und den Digital-Bereich sowie strategisch das New Business verantworten", so Franz Böhm, Inhaber der Werbeagentur. Seit ihrer Gründung 1994 expandierte die Agentur mit fast 30 Mitarbeitern am Stammsitz Rohrbach/Ilm von der Klassik mehr und mehr ins Digitale. Das schlagkräftige Team wird derzeit um drei neue Mitarbeiter in der Entwicklung erweitert. Neben der Konzeption und Programmierung von Websites und Apps betreut ADVERMA seine Kunden im digitalen Umfeld ebenso bei Tracking/Webanalytics, Suchmaschinen-Optimierung, Suchmaschinen-Advertising, Display/Native Advertising und Social Media.

Über ADVERMA: Die ADVERMA Advertising & Marketing GmbH ist eine 1994 gegründete und inhabergeführte Werbeagentur aus dem Herzen der Hallertau. Sie beschäftigt fast 30 Mitarbeiter und steht für innovative Ideen und deren kreative Umsetzung, mehrfach ausgezeichnet mit dem german brand award, best of content marketing oder Digital Communication Awards. Individuelle und maßgeschneiderte Marketing-Beratung, Digitalisierungs- und Werbekonzepte, Crossmedia-Strategien und Kampagnen mit dem Ziel eines ganzheitlichen und starken Markenauftritts gehören zum Leistungsspektrum von ADVERMA. Hierauf vertrauen zahlreiche namhafte regionale sowie internationale Kunden wie LOWA, MTU Aero Engines, Stadtwerke Karlsruhe, Arosa Bergbahnen oder die Bayerische Landesärztekammer. Mehr Information: www.adverma.de Ende der Pressemitteilung

Daniel Hennig, Mitglied der Geschäftsleitung bei ADVERMA

