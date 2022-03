Die abgelaufene Handelswoche stand weiter im Zeichen geopolitischer Turbulenzen in Osteuropa und dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Hoffnungen auf eine schnelle Verhandlungslösung am vergangenen Freitag verflüchtigten sich bereits am Wochenende wieder. Im Berichtszeitraum tendierten die Edelmetalle uneinheitlich, die Aktienmärkte schwächer und per saldo blieben die Währungsschwankungen im Rahmen. Das Themendepot Edelmetalle konnte gleichwohl deutlich zulegen. Bei den Einzelwerten stiegen die Aktien von Impala Platinum und Hecla Mining deutlich, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...