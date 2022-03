Voraussichtlich wird Bermuda beim nächsten Treffen aus Anhang II herausgenommen

Nachdem die Gruppe für den Verhaltenskodex der Europäischen Union (EU) Bermuda in das Dokument zum Stand der Dinge (Anhang II) aufgenommen hat, erklären die Bermuda Business Development Agency (BDA) und ihre geschätzten Partner, dass Bermuda sich zur Zusammenarbeit und Einhaltung globaler Steuerstandards verpflichtet hat. Obwohl die Aufnahme in Anhang II keine Strafmaßnahmen nach sich zieht und im Gegensatz zu Anhang I auch keine EU-Maßnahmen auslöst, sieht die BDA der Entfernung bei der nächsten Sitzung erwartungsvoll entgegen.

Bermuda hat bereits alle Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem geforderten Informationsaustausch erfüllt, die vom Forum für schädliche Steuerpraktiken (Forum for Harmful Tax Practices, FHTP) der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) empfohlen wurden, und hofft, dass das FHTP der OECD die entsprechende Empfehlung auf seiner nächsten Sitzung im April offiziell aufhebt. Dies sollte dazu führen, dass Bermuda bei der nächsten Sitzung des EU-Rates für Wirtschaft und Finanzen (EU Economic and Financial Affairs Council, ECOFIN) im Oktober aus dem Anhang II gestrichen wird.

David Hart, CEO der BDA, sagte: "Bermuda ist stolz darauf, eine erstklassige Gerichtsbarkeit für Finanzdienstleistungen zu haben, insbesondere im Bereich der globalen (Rück-)Versicherung, und hat sich zur Zusammenarbeit und Einhaltung globaler Steuerstandards verpflichtet. Laut dem Jahresbericht 2020 der Bermuda Monetary Authority (BMA) waren auf dem (Rück-)Versicherungsmarkt von Bermuda über 1.100 (Rück-)Versicherer tätig, die Bruttoprämien in Höhe von rund 197,5 Milliarden USD verwalteten und über Kapital und Überschüsse von rund 313,5 Milliarden USD verfügten. Infolgedessen leistet Bermuda einen aktiven Beitrag zur EU und ist weltweit führend im Bereich der Regulierung und technischen Compliance."

Nach den im Juni 2021 von der BMA erhobenen Schadensdaten für den gewerblichen Markt zahlten die (Rück-)Versicherer von Bermuda im Fünfjahreszeitraum von 2016 bis 2020 29,3 Milliarden USD an Versicherungsnehmer und Zedenten in der EU für Schäden in der Schaden- und Unfallversicherung sowie in der Lebensversicherung aus. Darüber hinaus ergab eine Umfrage der BMA aus dem Jahr 2017, dass die (Rück-)Versicherer auf den Bermudas in den 20 Jahren von 1997 bis 2016 35,9 Milliarden USD an die Versicherungsnehmer und Zedenten in der EU ausgezahlt haben. Diese beiden Erhebungen zusammengenommen zeigen, dass die (Rück-)Versicherer der Bermudas seit 1997 über 60 Milliarden USD an die Versicherungsnehmer und Zedenten in der EU ausgezahlt haben.

Im November 2015 erklärte die Europäische Kommission das gewerbliche (Rück-)Versicherungsregulierungssystem der BMA als vollständig gleichwertig mit dem Solvency-II-Rahmenwerk der EU als eines von nur zwei Drittländern, die als vollständig gleichwertig in allen drei Bereichen von Solvency II gelten.

Darüber hinaus wurde Bermuda im Januar 2020 als weltweit führend bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/ATF) eingestuft, nachdem unser Regulierungssystem von der Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) und der globalen zwischenstaatlichen Financial Action Task Force (FATF) bewertet wurde. Von den mehr als 75 Mutual Evaluation Reviews (MERs), die damals veröffentlicht wurden, belegte Bermuda den ersten Platz in Bezug auf die technischen Compliance-Anforderungen, wobei 39 der 40 FATF-Empfehlungen als konform oder weitgehend konform eingestuft wurden; das Land befand sich unter den ersten sechs Plätzen in Bezug auf die Gesamteffektivität und war eine von nur zwei Jurisdiktionen mit einem hohen Grad an Effektivität in Bezug auf die Risikobewertung und die inländischen Koordinationsmechanismen.

John Huff, CEO der Association of Bermuda Insurers Reinsurers (ABIR), sagte: "Bermudas führende Versicherer und Rückversicherer unterstützen die vorrangige Bedeutung von Menschen und Prozessen bei der Erfüllung internationaler Verpflichtungen in Bezug auf Governance und Transparenz und erwarten die internationale Anerkennung der Fortschritte Bermudas. Als erste Gruppe in Bermuda, die sich für eine Regelung zur wirtschaftlichen Substanz einsetzt, schätzen die ABIR-Mitglieder die langjährige Tradition Bermudas als Vorreiter bei internationalen Standards und die Vorteile, die sich für die Wirtschaft Bermudas aus der Eliminierung von Unternehmen ergeben, die nicht den Vorschriften entsprechen. ABIR-Mitglieder haben die Wirtschaft Bermudas in den letzten zehn Jahren mit einem Beitrag von 8,5 Milliarden USD an wirtschaftlicher Substanz durch Gehälter, Dienstleistungen und physische Präsenz auf der Insel angeführt und freuen sich auf die vollständige Umsetzung der wirtschaftlichen Substanz, um die lokale Wirtschaft weiter zu unterstützen."

Richard Winchell, Executive Director der Association of Bermuda International Companies (ABIC), sagte: "Wir sind sehr enttäuscht darüber, dass die Gruppe für den EU-Verhaltenskodex Bermuda in den Anhang II aufgenommen hat. Bermuda ist ein international bevorzugter Sitz, unsere Unternehmen erfüllen und übertreffen die Maßnahmen zur wirtschaftlichen Substanz, wir sind weltweit führend beim AML/ATF-Scoring und wir haben uns zu Transparenz verpflichtet. Wir wissen, dass das FHTP-Forum der OECD bei seinem nächsten Treffen im April die Fortschritte Bermudas im Hinblick auf die Streichung der Empfehlung bezüglich des Informationsaustauschs überprüfen wird. Es wird erwartet, dass die Verpflichtung Bermudas zur Umsetzung der Empfehlung auf der nächsten EU-Ratstagung im Oktober aus dem Anhang II gestrichen wird."

Martin Laframboise, Executive Director bei Bermuda International Long-Term Insurers and Reinsurers (BILTIR), sagte: "Bermudas Lebensversicherungssektor hat dank des starken regulatorischen Umfelds der Insel, das unsere Zedenten und Versicherungsnehmer schützt, in den letzten Jahren ein gesundes Wachstum verzeichnet. Bermuda ist weltweit als erstklassige Finanzjurisdiktion anerkannt, was sich in der vollständigen Gleichwertigkeit mit Solvency II seit 2016, dem Status einer qualifizierten Jurisdiktion der National Association of Insurance Commissioners (NAIC) seit 2015 und dem Status einer gegenseitigen Jurisdiktion der NAIC seit 2019 widerspiegelt. Bermuda wurde durchweg für die Transparenz und die Einhaltung der globalen Anforderungen in den Bereichen Steuerberichterstattung, AML/ATF und wirtschaftliche Substanz anerkannt. BILTIR unterstützt die Maßnahmen der Regierung von Bermuda zur Umsetzung der FHTP-Empfehlungen voll und ganz. Wir erwarten eine positive Reaktion des FHTP, da Bermuda weiterhin mit der Code of Conduct Group zusammenarbeitet und die EU-Kriterien für eine verantwortungsvolle Steuerpolitik erfüllt."

