München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Sonne, Palmen, abenteuerlustige Singles und jede Menge prickelnde Dates: Ab dem 21. März läutet RTLZWEI mit einer neuen Staffel "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" den Frühling ein. Schauplatz der erfolgreichen Datingshow ist eine neue luxuriöse Villa auf Teneriffa - und auch sonst gibt's einige Überraschungen, auf die wir uns freuen können. Die Moderatorin Sylvie Meis verrät uns jetzt mehr dazu, hallo!Begrüßung: "Hallo, ich freue mich so!"1. Sylvie, du moderierst "Love Island" jetzt zum zweiten Mal: Was magst du besonders an dieser Datingshow?O-Ton 1 (Sylvie Meis, 33 Sek.): "Also ich liebe 'Love Island', weil es geht natürlich um die Liebe. Und das macht einen einfach so happy, fröhlich und glücklich: Ich liebe die Liebe. Aber was mir auch so gefällt an 'Love Island', ist, dass es eine ganz schöne, glamouröse, witzige Show ist, natürlich Simons super Stimme. Ich bin einfach so stolz, da Teil von zu sein und das alles dann auf meine Art und Weise so zusammenzubringen, den Islandern zuzuschauen bei ihren Liebesabenteuern. Und das Ganze, vom Flirten bis zur hoffentlich wahren Liebe, das ist einfach ein spannender Weg."2. Die Frühjahrsstaffel findet wieder auf Teneriffa statt, aber es gibt eine neue Villa. Warum ist die Insel denn gut, um sich zu verlieben?O-Ton 2 (Sylvie Meis, 28 Sek.): "Also Teneriffa hat wirklich so eine ganz romantische, ich sag mal Roughheit: Es ist so ein bisschen wilder und hat auch so eine ganz bestimmte Romantik. Das ist die perfekte Kulisse, um sich zu verlieben. Man möchte doch automatisch, wenn man da ist, mehr kuscheln miteinander und die Nähe suchen zueinander. Ich finde sowieso, dass so eine Insel das wirklich rausbringt. Und es ist Frühling, die Sonne scheint und ich glaube, dass unsere Islander das sehr stimulierend finden."3. Was hat sich noch geändert in der neuen Staffel?O-Ton 3 (Sylvie Meis, 31 Sek.): "Also es wird eine sehr intensive Staffel, weil wir haben alles anders gemacht, von unseren Dates bis zu den Spielen. Selbst ich weiß nicht ganz genau, was passiert, und das macht es natürlich so spannend. Das Casting war so hart wie nie. Also um bei uns als Islander aufzutauchen, musste man einen ganz langen Weg gehen. Und es ist eine sehr authentische Staffel dieses Mal, weil es geht um echte, intensive Liebesgefühle und Leute, die offen sind, eine Beziehung anzufangen.4. Flirten ist auf "Love Island" ein Muss, damit man nicht lange alleinbleibt und früh rausfliegt: Aber welche Taktik ist denn dabei die beste?O-Ton 4 (Sylvie Meis, 28 Sek.): "Ich stelle mir immer vor, was würde ich machen, wenn ich ein Isländer bin in ein paar Wochen. Ich würde da reingehen, komplett offen und, ganz ehrlich, ich würde mit jedem flirten. Weil, du weißt erst, was jemand macht, wenn du flirtest. Und vielleicht ist einer nicht gleich dein Typ, äußerlich, aber dann hat man Augenconnection, ein paar witzige Momente und man ist sofort komplett drin. Ich würde mit allen flirten, egal, was die sagen (lacht)!"5. Bisher konnten wir als Zuschauer über die interaktive "Love Island"-App für Paare voten und mitbestimmen, wer am Ende die 50.000 Euro mit nach Hause nehmen darf. Geht das jetzt auch wieder?O-Ton 5 (Sylvie Meis, 26 Sek.): "Love Island ist die interaktivste Show ever: Die Zuschauer, unsere Fans, die Leute, die Love Island lieben, können tatsächlich wieder abstimmen und mitbestimmen, was da alles passiert - wirklich, ja, das Schicksal von unseren Islandern bestimmen. Und es ist noch eine Show, wo man wirklich überall die letzten News bekommen kann, auf TikTok, auf Snapchat, Instagram, YouTube, unsere App natürlich.""Love Island"-Moderatorin Sylvie Meis mit aktuellen Infos zur neuen, siebten Staffel. Danke dir für das Gespräch!Verabschiedung: "Bis bald, freue mich!"Abmoderationsvorschlag: Für alle, deren Gefühle jetzt im Frühling auch immer gern Karussell fahren: "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" startet am 21. März um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die weiteren Folgen sind dann immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr sowie im Anschluss bei RTL+ zu sehen.