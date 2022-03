Die Raiffeisen Bank International AG hat ihre Dividende von 1,15 Euro für 2021 wegen des Ukraine-Kriegs gestrichen. RBI-Boss Johann (Strobl) versuchte in einem heute eilig einberufenen Telefon-Call zur Lage der Bank in Russland und der Ukraine außerdem zu kalmieren. Die RBI hat in Russland 60 Millionen Euro für Sanktionen und in der Ukraine 25 Millionen Euro für geopolitische Risiken rückgestellt. ...

