Barcelona, Spanien, 1. März 2022 (ots/PRNewswire) -Die neuen Funktionen von HMS für PC, einschließlich der PC-Versionen von HUAWEI Mobile Cloud, AI Search, AppGallery und HUAWEI Assistant·TODAY, verbessern das PC-ErlebnisMit der Einführung des HUAWEI MateBook X Pro 2022 auf dem MWC 2022 präsentiert Huawei zum ersten Mal HUAWEI Mobile Services (HMS) für PCs und bietet Nutzern auf der ganzen Welt neue Smart Office-Funktionen.Als Teil von HMS für PC stellt Huawei neue intelligente Lösungen vor, darunter HUAWEI Mobile Cloud für PC, AI Search für PC, AppGallery für PC und HUAWEI Assistant·TODAY für PC.Die geräteübergreifenden Kollaborationsfunktionen von HMS for PC ermöglichen ein optimales Smart Office-ErlebnisHMS für PC ermöglicht dem HUAWEI MateBook X Pro 2022 eine geräteübergreifende Zusammenarbeit durch Cloud-Geräte-Synergie mit der HUAWEI Mobile Cloud.Die HUAWEI Mobile Cloud für PC, die in mehr als 20 Ländern und Regionen verfügbar ist, ermöglicht Nutzern geräteübergreifende und Live-Sync-Funktionen über eine einzige Anmeldung mit HUAWEI ID. Funktionen wie das kartenbasierte Design und die geräteübergreifende Datensynchronisation in Echtzeit ermöglichen den Nutzern die schnelle Suche und den Zugriff auf aktuelle Dateiordner und URL-Links.Darüber hinaus gewährleisten die sicheren Speichermöglichkeiten durch geräteseitige und Übertragungsverschlüsselung die Datensicherheit.AppGallery jetzt auch auf PC mit HMS für PC verfügbarMit HMS für PC können Dienste wie AppGallery jetzt auch auf dem PC genutzt werden. Mit der HUAWEI Mobile App Engine, die in Spanien und Italien verfügbar ist, können Nutzer mobile Anwendungen von der AppGallery PC-Version auf Laptops wie das HUAWEI MateBook X Pro 2022 herunterladen. Saudi-Arabien und Mexiko sind die nächsten Regionen, in denen diese Funktionen eingeführt werden sollen.Mit der KI-Suche finden Nutzer sofort genau das, wonach sie suchenDie KI-Suchfunktion der HUAWEI MateBook-Serie unterstützt die geräteübergreifende Suche, einschließlich lokaler Suche, Websuche, Suche auf verbundenen Geräten wie Mobiltelefonen und mehr. Dank der intelligenten Anzeige von Suchergebnissen nach Kategorien in der KI-Suche finden Nutzer die gewünschten Inhalte sofort.HUAWEI Assistant·TODAY arbeitet intelligentHMS für PC bietet außerdem HUAWEI Assistant·TODAY, mit dem Nutzer Informationen über mehrere Geräte hinweg synchronisieren können.HUAWEI Assistant·TODAY auf dem PC ermöglicht einen geräteübergreifenden Zugriff, um die Effizienz des Arbeitsablaufs zu maximieren, und kann für den Zugriff auf Echtzeitinformationen mit intelligenten, maßgeschneiderten Empfehlungen verwendet werden.HMS für PC verwirklicht eine vernetzte ZukunftHMS für PC wird eine neue Welt des Komforts erschließen, da das HMS-Ökosystem weiter gedeiht. Huawei ist bestrebt, seine Fähigkeiten zu erweitern und mehr wertschöpfende Partnerschaften mit Entwicklern aufzubauen, um das HMS-Ökosystem weltweit weiter auszubauen. Dazu gehört die Erweiterung der AppGallery, des HMS Core und der fünf HMS-Basisdienst-Engines.Weitere Informationen zu Huawei auf der MWC 2022 finden Sie unter https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022Informationen zu HUAWEI Mobile Services (HMS)HUAWEI Mobile Services ist Teil der Huawei Consumer Business Group, deren Ziel es ist, den Nutzern weltweit ein umfassendes mobiles Erlebnis zu bieten. Zu den Diensten gehören Mobile Cloud, AppGallery, Video, Themes, Screen Magazine und mehr. Bis zum 31. Dezember 2021 decken die HUAWEI Mobile Services 730 Millionen Nutzer in über 170 Ländern ab und ermöglichen jedem Huawei-Gerätenutzer ein intelligentes Leben.