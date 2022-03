Der belarussische Spieleentwickler "Wargaming" trennte sich von seinem Creative Director, da dieser sich auf Social Media für den Krieg ausgesprochen hatte. Wargaming ist in der Videospielszene kein unbeschriebenes Blatt. Militär-Simulationen wie "World of Warships" und "World of Tanks" stammen vom belarussischen Spieleentwickler, der auch über ein Studio in der ukrainischen Hauptstadt Kiew verfügt. Facebook-Post wird Burkatovskiy zum Verhängnis Deren Creative Director Sergey Burkatovskiy ist nun seinen Job los, weil er am 25. Februar auf Facebook ...

Den vollständigen Artikel lesen ...