Die kurze Einschätzung der Lage Im DAX drückt der Ukraine-Krieg auf die Gemütslage. In Anbetracht der Unsicherheiten hält der Index wacker die Stellung und selbst das offene Ziel 13361 wurde noch nicht erreicht. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich in der seit 8612 laufenden lila 5 der schwarzen 1. Die lila 5 bildet - ausgehend von 8612 einen ...

