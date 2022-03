Breaking News: Cybeats begrüßt US-Heimatschutzministerium-Cyberarchitekt in seinen Reihen!

Anzeige / Werbung

Gerade in Zeiten wie diesen wird gerade vielen klar, dass offenbar nicht nur militärische Sicherheit sondern auch Cybersicherheit höchste Priorität haben muss.

Wenn sich einer der Hauptverantwortlichen für die US-Cybersicherheit auf Regierungslevel ehrlich begeistert von einer Lösung zeigt und dem Unternehmen als Berater seine Hand reicht, dann hat dies nicht nur eine große Symbolwirkung, sondern sollte sich auch im Kurs der Aktie massiv niederschlagen können.

Welch hohe Bewertungen Cybersecurity-Firmen derzeit abrufen können, beweist die jüngste Übernahme von Siemplify durch Google für 500 Mio. USD. Siemplify hat zwar namhafte Kunden, aber der Jahresumsatz liegt derzeit noch bei weniger als einem Fünfzehntel (33 Mio. USD - Link) des Kaufpreises. Google wird aber sicherlich wissen, was man tut, oder?

Aber auch Microsoft schläft nicht und übernimmt am laufenden Band Firmen aus dieser Branche. Letztes Jahr waren es CloudKnox Security, RiskIQ und ReFirm. Nun hat man Gerüchten zufolge ein Auge auf Mandiant (NASDAQ: MNDT) geworfen.

SCRYB INC.*

WKN: A3C86A CSE: SCYB

In Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* schlummert in meinen Augen eine übersehene "Cybersecurity-Jungfrau", die sich jetzt immer mehr herausputzt, um in Kürze am Börsenparkett zu debütieren. - Es wird ein separates Listing, zuerst an der kanadischen Börse CSE und später an der Nasdaq oder der NYSE, angestrebt. So lautet zumindest der kürzlich bekannt gegebene Plan von der Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* für seine 100%-Tochter Cybeats. Bestehende Scryb-Aktionäre sollen auch Cybeats-Aktien in Form einer Dividende erhalten.

Der Beratungsausschuß von Cybeats ist zwar ohnehin schon gespickt mit Koriphäen aus dem Cybersecurity-Bereich, aber der Neuzugang, den man heute verkünden kann, stellt wohl bisher alles in den Schatten:

SCRYB APPOINTS FORMER CHIEF ARCHITECT FOR CYBER.GOV IN THE U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY AND FORMER CHIEF SOFTWARE OFFICER FOR THE U.S. AIR FORCE AND SPACE FORCE, NICOLAS CHAILLAN AS SPECIAL ADVISOR

Cybeats Technologies, die 100%-Tochter von Scryb Inc. (WKN: A3C86A)*, freut sich bekannt zu geben, dass es Herrn Nicolas Chaillan, ehemaliger Chief Architect für Cyber.gov des Department of Homeland Security (DHS) und Chief Software Officer für die US Air Force und Space Force, in den Cybeats Advisory Board berufen hat.

Während seiner Zeit beim DHS entwarf er Cyber.gov, die neue robuste, innovative und ganzheitliche .gov-Cybersicherheitsarchitektur, die darauf abzielte, Cyber-Bedrohungen zu reduzieren. Chaillan erstellte und implementierte die größte Zero-Trust-Implementierung in der US-Regierung und brachte DevSecOps DoD-weit, wodurch 100 Jahre Zeit innerhalb von 18 Monaten und Milliarden von Steuergeldern gespart wurden.

Die Technologie von Cybeats hat mich sofort beeindruckt. Die Bereitstellung einer integrierten Sicherheitsplattform zur Sicherung und zum Schutz hochwertiger vernetzter Geräte ist keine leichte Aufgabe. Der einzigartige Ansatz von Cybeats ermöglicht es Geräteherstellern, sichere und geschützte Geräte zeitnah und kosteneffizient zu entwickeln, einzubauen und zu warten. NICOLAS CHAILLAN, SPECIAL ADVISOR VON CYBEATS TECHNOLOGIES.

Am 25. Februar 2022 sprach Herr Chaillan, ein wiederkehrender Gast von Fox News, über die Dynamik der Cybersicherheit inmitten des eskalierenden Konflikts in der Ukraine.

Vor Kurzem ist Chaillan ins Rampenlicht der Medien gerückt, als er aus Protest gegen das langsame Tempo des technologischen Wandels in den USA seinen Rücktritt aus dem Pentagon ankündigte (Quelle). Er tut seinen Unmut bezüglich fehlender Cybersicherheit kund, indem er sagt:

Der Status der US-Cybersecurity in Sachen kritischer Infrastruktur ist auf dem Kindergartenlevel…

NEWS-FAZIT:

Glauben Sie, dass so ein hochrangiger Cyberexperte wirklich dazu "herunterlässt", für so ein kleines Unternehmen zu arbeiten, wenn er nicht ehrlich von der Technologie überzeugt, ja sogar begeistert wäre? Ich denke nein!

Der äußerst kritische Chaillan geht mit den Zuständen in puncto Cybersicherheit hart ins Gericht (Zitat oben) und zeigt sich gleichzeitig "beeindruckt" von Cybeats! Man kann sich jetzt natürlich fragen, ob Chaillan Cybeats vielleicht sogar als Teil der Lösung der vorherrschenden Probleme sieht - wenn ja, sollte er in Zukunft wahrscheinlich sein ganzes Gewicht für Cybeats in die Waagschale werfen. Ich werde seinen Twitter-Kanal und seinen LinkedIn Account im Auge behalten!

Herr Challian ist durch seine laufende TV-Präsenz, seine hoch frequentierten Social-Media-Kanäle und durch seine Tätigkeit als Sprecher bei Cybersecurity-Events so bekannt, dass man durchaus einen massiven Kursausschlag bei der Aktie von Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* sehen könnte! MEINUNG AUTOR

CYBEATS CYBERSECURITY-PLATTFORM

Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* gab kürzlich bekannt, dass die Cybeats-Plattform für die Verwendung in faktisch jedem Elektrogerät mit Netzwerkverbindung bereit steht. Derzeit finden mehrere Pilotversuche durch zwei mittelgroße nordamerikanische und ein multinationales IoT-Unternehmen statt.

Laufend wird in den Gazetten voll von Cyberangriffen auf große Firmen, aber auch auf Regierungseinrichtungen berichtet. Der Cyberangriff auf die SolarWinds (NYSE:SWI), ein sog. Ransomware-Angriff, hat die größte Benzinpipeline in den USA abgeschaltet, die 2,5 Millionen Barrel Treibstoff pro Tag befördert. Dies war bislang die größte Auswirkung eines Cyberangriffs auf physische Operationen an einer kritischen Infrastruktur in der Geschichte der USA. Neben dem großen finanziellen Schaden, den solche Angriffe anrichten, darf man auch nicht außer Acht lassen, dass sich diese Form der Kriminalität auch auf die Sicherheit ganzer Länder auswirken kann.

Kürzlich hat US-Präsident Biden die Cybersecurity mittels Dekret (Link) zur Chefsache gemacht, was ungeheure Marktchancen für Unternehmen bietet, die ausgereifte Lösungen anbieten können.

Das SBOM Studio von Cybeats ermöglicht die Überwachung und Analyse der Cybersicherheit aller Komponenten während der Entwurfs- und Herstellungsphase eines Gerätes, um sicherzustellen, dass verbundene Geräte mit sicheren Softwarekomponenten ("Security by Design") auf höchstem Sicherheitsniveau entworfen wurden, bevor sie eingeführt und kommerziell auf den Markt gebracht werden. Sobald Geräte in Betrieb genommen worden sind, überwacht der Cybeats-Agent weiterhin den Cybersicherheitszustand des Geräts, um sicherzustellen, dass zukünftige Angriffe vor Ort automatisch erkannt und unterbunden werden.

Cybeats wurde zum Schutz hochwertiger vernetzter IoT- und Betriebstechnologie in der Medizintechnologie, bei kritischen Infrastrukturen und Industrieausrüstungen, in der Luft- und Raumfahrt-, bei Telekommunikationsgeräten und im Automobilgeräte. Die Lösung von Cybeats ist in das Gerät integriert und kombiniert das Know-how von Bedrohungsinformationen mit dem Situationsbewusstsein, um Angriffe innerhalb von Sekunden zu erkennen, zu eliminieren und Sicherheitsexperten in Echtzeit zu warnen. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass der kritische Betrieb des beschädigten Geräts ohne Unterbrechung fortgesetzt wird.

Die FDA hat angegeben, dass die Cybersicherheit von Medizinprodukten ein zentraler Aspekt der künftigen Zulassungen zum Schutz der Patienten und der Privatsphäre sein wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt für medizinische Cybersicherheit mit dem Fortschritt der Telegesundheits- und Ferndiagnosegeräte erheblich wachsen wird.

Noch VOR dem Biden-Dekret wurden für die Cybersicherheit beeindruckende Zahlen prognostiziert. Der schnell wachsende IoT-Sicherheitsmarkt ist auf Kurs für einen jährlichen Umsatz von 73 Milliarden US-Dollar bei einem CAGR von 31%. Bis 2025 werden 55 Milliarden [!!!] Geräte "im Netz" hängen.

Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* entwickelt noch weitere verschiedene Technologien für den medizinisch technischen Bereich! Herzstück ist unter anderem die firmeneigene AI-Technologie, genannt "Scryb". Scryb ist eine cloudbasierte Plattform und besteht aus entscheidenden Elementen wie Sensortechnologie, Internet der Dinge, Predictive Analytics und Computer Vision. Diese Technologie wird in allen Produkten des Unternehmens angewendet. Diese sind serienreif oder in der Entwicklung weit fortgeschritten, sodass man mit einem zeitnahen Einsatz und einer Kommerzialisierung rechnen kann.

DER PANDEMIE HERR WERDEN MIT FIONET RAPID RESPONSE GROUP

Fionet Rapid Response Group (FRR) ist ein Joint Venture von Fio Corp. und Scryb Inc. (WKN: A3C86A)*. Die gemeinsame Entwicklung, genannt Fionet, dient zur autmatisierten Erfassung von medizinischen Schelltests und ist essentiell für die Bekämpfung von Pandemien aber auch Epidemien jeglicher Art (Covid-19, Malaria, Ebola, Dengue Fieber) und schließt menschliche Erfassungsfehler aus!

FioNet-Geräte, die auch von nicht fachkundigem Personal verwendet werden können, ermöglichen diagnostische Tests in Laborqualität in Apotheken, an Arbeitsplätzen, auf Flughäfen, in Kliniken, in Pflegeheimen und, und, und … Gleichzeitig leitet Fionet unverzüglich Cloud-Echtzeitdaten weiter, um die Testaktivitäten bzw. die Testergebnisse aus der Ferne überwachen zu können. FioNet ist mit Schnelltests vieler Lieferanten kompatibel.

FioNet wurde auch schon von der WHO in Zusammenarbeit zur Eindämmung von Epidemien (Malaria, HIV, Dengue-Fieber und Ebola) verwendet. Dies geschah in Zusammenarbeit mit der Bill & Melinda Gates-Stiftung und verschiedenen Gesundheitsministerien.