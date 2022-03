Waugh bringt eine nachgewiesene Erfolgsbilanz mit, die ein schnelles Cloud-SaaS-Umsatzwachstum vorantreibt

Mitbegründer Stephen Collins wird weiterhin im Vorstand tätig sein

Anark Corporation, führender Anbieter von Software für technisches Content-Management und visuelle Zusammenarbeit, gab heute bekannt, dass der Vorstand des Unternehmens Fred Waugh zum Chief Executive Officer ernannt hat. Herr Waugh übernimmt die tägliche Führung des Unternehmens und wird auch dem Vorstand von Anark beitreten. Mitbegründer Stephen Collins wird weiterhin im Vorstand des Unternehmens tätig sein. Herr Collins und Herr Waugh werden eng zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und die Mission von Anark voranzutreiben, einen sicheren und effektiven Datenzugriff und eine Zusammenarbeit in den Bereichen Engineering, Fertigung, Lieferkette und Service für die innovativsten Hersteller der Welt zu ermöglichen.

Herr Waugh ist ein erfahrener Go-to-Market- und Betriebsleiter mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Unternehmen bei der schnellen Einführung von Cloud-SaaS und Umsatzwachstum bei gleichzeitig hoher Kundenzufriedenheit. Bevor er zu Anark kam, war Herr Waugh Vice President of Marketing bei PTC, wo er im Rahmen der jüngsten Übernahme des führenden Cloud-SaaS-PLM-Anbieters Arena Solutions durch PTC eintrat, wo er als Chief Marketing Officer tätig war.

"Es war mir eine Ehre, seit der Gründung des Unternehmens als CEO von Anark zu fungieren, und ich bin sehr stolz auf das, was unser Team gemeinsam erreicht hat", sagte Herr Collins. "Wir haben das Geschäft erheblich ausgebaut und erhebliche Fortschritte bei unseren wichtigsten Unternehmensprioritäten erzielt. Wir bauen auf unserer Erfolgsbilanz als fortschrittlichster Anbieter von MBE-fähigen technischen Datenpaketlösungen (TDP) als grundlegende Komponente unserer voll ausgestatteten Plattform für technisches Content-Management und visuelle Zusammenarbeit auf, die Mehrwert für weltweit führende Unternehmen in der diskreten Fertigungsindustrie bietet."

"Dies ist eine aufregende Zeit, um bei Anark einzusteigen und dabei zu helfen, das Unternehmen in seine nächste Wachstumsphase zu führen", sagte Herr Waugh. "Der wachsende Kundenstamm von Anark umfasst bereits viele der weltweit führenden Hersteller, ein Beweis für den Erfolg der Plattform. Mit erhöhten Investitionen und der Nutzung des Wertes unseres wachsenden Angebots an leistungsstarken neuen Produktfunktionen und Cloud-SaaS-Bereitstellungsoptionen ist Anark bereit, aus dem ungedeckten Bedarf an effektivem, sicherem Datenzugriff und Zusammenarbeit Kapital zu schlagen."

David Brunel, Vorsitzender von Anark, bemerkte: "Nach einer umfassenden Suche ist der Vorstand zuversichtlich, dass Fred mit seiner Erfahrung im Aufbau erfolgreicher wachstumsstarker SaaS-Unternehmen die richtige Person ist, um Anark durch seine nächste Wachstumsphase zu führen. Der Vorstand ist Stephen dankbar für seine starke Führung, die Anark in diese entscheidende Phase gebracht hat, in der wir auf schnelles Wachstum vorbereitet sind, und freut sich darauf, seinen zukünftigen Erfolg zu verfolgen."

Über Anark Corporation

Anark ist ein führender Anbieter von Software für technisches Content-Management und visuelle Zusammenarbeit, die führende globale Hersteller wie Boeing, General Electric, Lockheed Martin, Allison Transmission, Ericsson, Cohu, Cisco und das US-Verteidigungsministerium in die Lage versetzt, beim gesamten Engineering-, Lieferketten-, Fertigungs- und Außendienstbetrieb effektiver und sicherer zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Als Ergebnis erhalten Kunden ein geringeres Lieferrisiko und Materialverschwendung sowie hochwertigere Produkte und Dienstleistungen mit erheblichen Kosteneinsparungen. Anark Core ist in heterogenen Datenumgebungen erfolgreich und ermöglicht unseren Kunden, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu veröffentlichen, zu verwalten und bereitzustellen.

