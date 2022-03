NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der Dringlichkeitssitzung der UN-Vollversammlung hat Außenministerin Annalena Baerbock den russischen Angriff auf die Ukraine scharf verurteilt. "Zum ersten mal seit Generationen kommt hier in New York die Generalversammlung zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen", sagte Baerbock am Dienstag vor den Vereinten Nationen in New York. Es gehe darum, "deutlich zu machen, dass die Weltgemeinschaft diesen Angriffskrieg vonseiten Russlands nicht akzeptiert und für Frieden einsteht." In den vergangenen Tagen habe man weltweit dafür geworben, dass die Internationale Gemeinschaft sich positioniere.

"In einer Situation, wo es um Krieg und Frieden geht, muss man sich entscheiden, ob man auf der Seite des Aggressors steht oder auf der Seite von Familien, von Kindern, die sich in U-Bahn-Schächten vor Bomben- und Raketenangriffen verstecken." Die Außenministerin fügte hinzu: "In einer Frage von Krieg und Frieden kann niemand neutral sein. Deswegen bin ich heute hier, um dafür zu werben, Position zu beziehen für die Menschen in der Ukraine und für die Charta der Vereinten Nationen."