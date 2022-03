MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Europa und Russland:

"Europa hat sich in der Vergangenheit vom Antidemokraten Putin einlullen lassen. Was in Russland alles vor sich ging: Die brutale Unterdrückung der Opposition, die Ausschaltung von Menschenrechtlern und westlichen Organisationen, die Gleichschaltung der Medien, Cyberattacken gegen den Westen, Auftragsmorde der Geheimdienste - Europa hat all das gesehen, aber offensichtlich nicht erkennen wollen. In den vergangenen 10 bis 15 Jahren hätte Europa sich gegen die Bedrohung mental und militärisch rüsten können. Das jetzt aufzuholen, wird eine Mammutaufgabe, die weit über alle bisherigen Bekenntnisse hinausgeht."/be/DP/he