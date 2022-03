DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 2. März

=== 06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Jahresergebnis, Schindellegi 06:50 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Jahresergebnis, Venlo 07:05 NL/Just Eat Takeaway.com NV, ausführliches Jahresergebnis, Amsterdam 07:35 DE/Sixt SE, Jahresergebnis, Pullach 08:15 DE/Helma Eigenheimbau AG, Jahresergebnis, Lehrte 09:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, BI-PK (virtuell) *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Februar Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -20.000 gg Vm zuvor: -48.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,1% zuvor: 5,1% 10:25 IL/Bundeskanzler Scholz und Israels Ministerpräsident Bennett, PK nach gemeinsamen Gespräch, Jerusalem *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Februar (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+5,1% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: -0,9% gg Vm/+2,3% gg Vj *** 11:00 DE/Bundesbank, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2021 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Grüne Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro (Kupon: 0,00%) *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Februar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +400.000 Stellen zuvor: -301.000 Stellen 15:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Chicago-Fed-Präsident Evans (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Rotary Club of Lake Forest - Lake Bluff *** 15:30 EU/informelle Videokonferenz der Finanz- und Wirtschaftsminister, u.a. Teilnahme von EZB-Präsidentin Lagarde 15:30 US/Fed, Rede (virtuell) von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2022 stimmberechtigt im FOMC) bei der Greater St. Louis Inc *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses, Washington *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:00 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung und Q&A an der Hertie School Berlin 20:00 US/Fed, Beige Book *** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen (via Videokonferenz) *** - IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 4Q, Rom ===

