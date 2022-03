DGAP-News: AURELIUS Group / Schlagwort(e): Firmenübernahme

AURELIUS schließt Übernahme der Minova Gruppe erfolgreich ab



02.03.2022 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



AURELIUS schließt Übernahme der Minova Gruppe erfolgreich ab



Luxemburg/London, 02. März 2022 - AURELIUS hat die Akquisition von Minova im Rahmen einer globalen Carve-Out-Transaktion von Orica Limited, Melbourne, Australien ("Orica" ISIN: AU000000ORI1) für einen Enterprise Value von ca. 114 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Diese Akquisition ist bereits die dritte abgeschlossene Transaktion im Rahmen der Co-Investmentstruktur von AURELIUS, wobei der AURELIUS European Opportunities Fund IV einen Anteil von 70 % und die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) 30 % kontrolliert. Minova mit Hauptsitz in London ist ein weltweit tätiger Hersteller und Anbieter von Sicherungs- und Verfestigungsmitteln sowie Dienstleistungen für Bergbau- und Infrastrukturkunden. Mit 13 Produktionsstandorten und 18 Vertriebsbüros in Nordamerika, Europa und der GUS, Südafrika, Indien und Australien sowie mehr als 1.000 Mitarbeitern erwirtschaftete Minova im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von ca. 300 Mio. EUR. AURELIUS wird Minova mit seiner erfahrenen, auf Carve-Out-Situationen und den Aufbau erfolgreicher eigenständiger Unternehmen spezialisierten Task Force in der weiteren Fokussierung auf den gut etablierten Kundenstamm in den Segmenten Hart-, Weichgestein und Infrastruktur unterstützen. Darüber hinaus will AURELIUS die Marktpräsenz, das Produkt- und Dienstleistungsangebot sowie die langfristige Wettbewerbsfähigkeit von Minova durch Investitionen in Automatisierung, Optimierung der ERP-Infrastruktur, effiziente Lieferkettenmodelle und geografische Reichweite weiter stärken. AURELIUS wurde bei der Transaktion von der Deutschen Bank (M&A), Wood Mackenzie (CDD),

PwC (Financial Due Diligence), Baker McKenzie (Recht), Norton Rose Fulbright (Finanzierung),

Howden (Versicherungen) und KPMG (Steuern) beraten. ÜBER AURELIUS



Die AURELIUS Gruppe ist ein europaweit aktiver Asset Manager mit Büros in München, London, Stockholm, Madrid, Amsterdam, Mailand und Luxemburg. Wesentliche Investmentplattformen sind der Fund AURELIUS European Opportunities IV sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ("AEO"; ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket Bereich (Fund) sowie im Lower Midmarket Bereich (AEO) erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist die operative Entwicklung der Portfoliofirmen mit Unterstützung eines Teams von fast 100 operativen Taskforce Experten der AEO. Darüber hinaus ist AURELIUS in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com KONTAKT

AURELIUS Gruppe

Investor Relations & Corporate Communications

Telefon: +49 (89) 544799 - 0

Fax: +49 (89) 544799 - 55

Email: investor@aurelius-group.com

02.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de