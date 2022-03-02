The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.03.2022
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.03.2022
ISIN Name
XS1598037759 LDKRBK.BAD.W.MTN 17/22 LS
US30231GAK85 EXXON MOBIL CORP. 15/22
US606822BF02 MIT.UFJ FIN. 19/22 FLR
US713448BY31 PEPSICO INC. 12/22
US24422EUS61 JOHN DEERE C 19/22 FLRMTN
XS1957425702 EX.IM.B.CHIN 19/22 MTN
DE000DK0EUL9 DEKA IHS MTN S 7486
XS0290580595 GAZ CAPITAL 07/22MTN REGS
US500769HF48 KRED.F.WIED.V.17/2022 DL
AU3FN0034708 A.N.Z. BKG GRP 2022 FLR
XS1574157357 PFIZER INC. 17/22
XS1574041999 EIB EUR.INV.BK 17/22 MTN
US29874QDA94 EUR. BK REC.DEV.17/22 MTN
XS1573944870 CDB (HK) 17/22 FLR MTN
US606822BG84 MIT.UFJ FIN. 19/22
USY3815NAX94 HYUNDAI CAP.SVCS 17/22
XS1958214964 PACCAR F.E. 19/22 MTN
XS0982708686 DISCOVERY COMM. 14/22
US064159JG24 BK NOVA SCOTIA 17/22
US064159JF41 BK NOVA SCOTIA 17/22 FLR
GB00B3KJDQ49 TREASURY STK 2022
AU3CB0190908 WORLD BK 12/22 MTN
US904764BF35 UNILEVER CAP. 18/22
USN1384FAA32 BHARTI AIRT.INTL(NL)13/23
DE000HLB5LA1 LB.HESS.THR.CARRARA03A/18
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.03.2022
ISIN Name
XS1598037759 LDKRBK.BAD.W.MTN 17/22 LS
US30231GAK85 EXXON MOBIL CORP. 15/22
US606822BF02 MIT.UFJ FIN. 19/22 FLR
US713448BY31 PEPSICO INC. 12/22
US24422EUS61 JOHN DEERE C 19/22 FLRMTN
XS1957425702 EX.IM.B.CHIN 19/22 MTN
DE000DK0EUL9 DEKA IHS MTN S 7486
XS0290580595 GAZ CAPITAL 07/22MTN REGS
US500769HF48 KRED.F.WIED.V.17/2022 DL
AU3FN0034708 A.N.Z. BKG GRP 2022 FLR
XS1574157357 PFIZER INC. 17/22
XS1574041999 EIB EUR.INV.BK 17/22 MTN
US29874QDA94 EUR. BK REC.DEV.17/22 MTN
XS1573944870 CDB (HK) 17/22 FLR MTN
US606822BG84 MIT.UFJ FIN. 19/22
USY3815NAX94 HYUNDAI CAP.SVCS 17/22
XS1958214964 PACCAR F.E. 19/22 MTN
XS0982708686 DISCOVERY COMM. 14/22
US064159JG24 BK NOVA SCOTIA 17/22
US064159JF41 BK NOVA SCOTIA 17/22 FLR
GB00B3KJDQ49 TREASURY STK 2022
AU3CB0190908 WORLD BK 12/22 MTN
US904764BF35 UNILEVER CAP. 18/22
USN1384FAA32 BHARTI AIRT.INTL(NL)13/23
DE000HLB5LA1 LB.HESS.THR.CARRARA03A/18
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