Der Ukraine-Krieg und die Isolation Russlands drücken weiter auf die Märkte. Neben den Rüstungsaktien stemmen sich vor allem Werte aus dem Bereich grüne Energien gegen den Abverkauf. Bei den Turbinenbauern Nordex, Vestas und Siemens Gamesa sorgt die Hoffnung auf einen massiven Ausbau der Windkapazitäten für ein Comeback an der Börse. Auch Deutschland will reagieren.Als Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine will die Bundesregierung schneller Unabhängigkeit von russischen Öl-, Gas- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...