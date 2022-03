Cathie Wood ist als Investorin nicht perfekt, ihr Ansatz hat jedoch über das vergangene Jahrzehnt eigentlich gezeigt, dass er funktioniert. Zuletzt wurde eine Menge Kritik an der Investorin laut, die jedoch unbeirrt ihren Ansatz verfolgt. Auch das erinnert mich zugegebenermaßen sehr an Warren Buffett. Wie auch immer: Es gibt drei "Fehler", die Cathie Wood in den Augen so mancher Investoren vielleicht begeht. Aber es handelt sich eigentlich um ihr System des erfolgreichen Investierens. Lass uns diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...