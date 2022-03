1.000 Euro in eine Growth-Aktie zu investieren kann natürlich dein Leben finanziell verändern, wenn die Investitionsthese aufgeht. Allerdings sollte es in der Regel ein Mosaikteilchen in einem diversifizierteren Depot sein. Diversifikation und Risikostreuung ist wichtig, um langfristig orientiert erfolgreich zu sein. Trotzdem sind jetzt viele Growth-Aktien überaus preiswert und es kann ein brillanter Zeitpunkt sein, in ausgewählte Chancen zu investieren. Mit 1.000 Euro ist Mercadolibre (WKN: A0MYNP) ...

