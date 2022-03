Aktien: Dieser Öl-Wert leidet unter Russland

Anzeige / Werbung Russland greift die Ukraine an. Der Westen reagiert mit harten Wirtschaftssanktionen. Der britische Ölkonzern BP zieht ebenfalls seine Konsequenzen. Russlands Präsident Wladimir Putin befiehlt der Armee den Angriff auf die Ukraine und überrascht damit den Westen. Der reagiert mit harten Wirtschaftssanktionen. Die Versorgungsfrage mit Öl und Gas wird heiß diskutiert. Der britische Ölriese BP mischt dabei mit. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie BP mitteilte, trennt man sich von der Beteiligung am russischen Rosneft-Konzern. Der Anteil am führenden russischen Ölproduzenten beläuft sich auf knapp 20 Prozent. Dem Konzern drohen Marktexperten zufolge Verluste von bis zu 25 Milliarden Dollar durch diesen Schritt. Die mögliche Belastungssumme setze sich aus dem maximalen Verlust durch den Verkauf des mit 14 Milliarden Dollar bewerteten Rosneft-Anteils und einer großen Abschreibung im Zusammenhang mit Fremdwährungsverlusten zusammen. Die britische Regierung unter Führung von Premier Boris Johnson hatte den Angaben zufolge nach dem Beginn der russischen Offensive gegen die Ukraine Druck auf BP ausgeübt. BP-Aktie bricht ein Die Aktie von BP ist trotz eines deutlich steigenden Ölpreises zuletzt kräftig eingebrochen. Seit Mitte Februar fällt der Titel von seinem Jahreshoch aus und hat dabei eine negative Divergenz ausgebildet. Trotz neuen Hochs ist der MACD (Momentum) gefallen und signalisiert eine fehlende Dynamik. Die Aktie nähert sich der 200-Tageline (rot), knapp darunter liegt die Aufwärtstrendlinie. Enthaltene Werte: DE0008618737,GB00BP6MXD84,FR0000120271,XC0009677409,XC0007924514

