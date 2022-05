DJ Anheuser-Busch leidet unter Wertminderung wegen Russland-Geschäft

Von Jaime Llinares Taboada

NEW YORK (Dow Jones)--Der Brauereikonzern Anheuser-Busch Inbev SA hat im ersten Quartal ein solides operatives Wachstum erreicht und seinen Gesamtabsatz erhöht. Der Nettogewinn des weltgrößten Bierbrauers, zu dem Marken wie Budweiser, Corona, Becks und Löwenbräu gehören, rutschte allerdings auf 95 Millionen US-Dollar von 595 Millionen Dollar ab. Der Rückgang ist nach Angaben des Konzerns auf eine nicht zahlungswirksame Wertminderung in Höhe von 1,14 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit der Entscheidung des Unternehmens zurückzuführen, sich aus dem Joint Venture AB Inbev Efes in Russland zurückzuziehen.

Der Konzernumsatz kletterte um 11,1 Prozent auf 13,24 Milliarden Dollar. Das Bruttoergebnis wuchs um 6,7 Prozent auf 7,25 Milliarden Dollar. Das normalisierte EBITDA kletterte um 7,4 Prozent auf 4,48 Milliarden Dollar. Für das Jahr 2022 rechnet die Gesellschaft mit einem Anstieg des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im Rahmen der mittelfristigen Prognose von 4 bis 8 Prozent, wobei der Umsatz schneller wachsen soll.

