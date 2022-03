Welche Themen sind am Mittwochmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Unter anderem im Blick: Alle neuen Entwicklungen im Ukraine-Krieg, OMV will seine Beteiligung an der Nord Stream 2 Pipeline überprüfen, BMW kündigt einen Export-Stopp nach Russland an und will dort auch die Fertigung einstellen und Apple setzt nach eigenen Angaben den Verkauf aller Produkte in Russland aus. * UKRAINE/USA - US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine im Krieg gegen Russland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...