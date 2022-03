Für russische Werte - oder Unternehmen, die auch nur in entfernter Weise mit Russland in Verbindung gebracht werden - sieht es aktuell nicht gut aus. Die TUI-Aktie sinkt, weil ein großer Anteilseigner, ein russischer Milliardär, auf der Sanktionsliste der EU steht. Der Bitcoin überholt den Russischen Rubel. Der Krieg in der Ukraine erschüttert nicht nur die Grundsätze der modernen Gesellschaft, er lässt auch die Aktienkurse verrücktspielen. Doch eine Börsenweisheit besagt: "Politische Börsen haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...