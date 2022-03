Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat sich angesichts des Kriegs in der Ukraine gestern sehr volatil gezeigt. Zu Handelsbeginn hielt sich der DAX noch recht stabil. Im weiteren Verlauf des Tages rutschte er immer weiter ab. Am Ende lag der DAX bei 13.904 Punkten. Marktidee: Nordex Die Aktie von Nordex hat zuletzt wie viele andere Papiere aus dem Bereich der erneuerbaren Energien einen kräftigen Satz nach oben gemacht. Dabei sprang der Kurs gleich über mehrere wichtige technische Marken. Kurzfristig deutet sich jetzt allerdings eine Verschnaufpause an. Anleger sollten auf drei Unterstützungen achten. Solange die Aktie nicht unter diese Marken fällt, bleiben die Bullen aber in einer starken Position.