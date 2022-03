Innovation & Zukunft: Clever investieren - Geld verdienen! Seien Sie gierig, wenn andere ängstlich sind! So werden Vermögen gemacht!

Anzeige / Werbung

Den Börsenneuling CULT Food Science, haben wir Ihnen Anfang Februar zum ersten Mal in Deutschland vorgestellt. Was in den letzten Wochen und vor allem in den letzten Tagen geschehen ist, konnte sich aber niemand so vorstellen. Bei all der Dramatik um die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine ist es vor allem wichtig einen kühlen Kopf an zu bewahren. Gerade in Krisen wird die Grundlage für große Vermögen gelegt!

Um sein Depot zu schützen ist es in diesen ungewissen Zeiten vor allem wichtig in Wachstumsmärkte zu investieren, die absolut Konjunkturunabhängig sind. Der Food Bereich ist ein Multi-Milliarden-Markt der ohne Kompromisse stetig weiter wachsen wird. Daher sollten Sie hier auf jeden Fall dabei sein und sich ein paar Stücke sichern.

CULT Food bietet Lösungen für das weltweite Ernährungsproblem

"Cult Food Science Corp." (WKN: A3DCXS) ist eine innovative Investitionsplattform, die sich ausschließlich auf saubere, im Labor hergestellte Lebensmittel konzentriert und die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die globale Krise der Massentierhaltung zu bieten.

Massentierhaltung ist nicht mehr artgerecht, ineffizient und enorm schädlich für die Umwelt. Um die weltweit wachsende Bevölkerung zu ernähren, benötigt man eine sichere und nachhaltige Lösung. Obwohl das Kernteam der Gesellschaft in Nordamerika ansässig ist, ist das Unternehmen global tätig und unterstützt innovative Unternehmen auf der ganzen Welt, um diese Probleme anzugehen und einen Weg in eine Zukunft der Lebensmittelsicherheit und Klimastabilität zu bahnen.

CULT Food: Die bessere und nachhaltigere Entscheidung

Das Team von CULT Food konzentriert sich darauf, die Lebensmittelproduktion zu revolutionieren und eine neuartige Methode zu unterstützen, um nachhaltig, ethisch vertretbare und hochgradig nahrhafte Produkte zu produzieren.

CULT Food schließt Seed-Investition in die Präzisionsfermentations-Molkerei De Novo Dairy ab

Ende Februar 2022 veröffentlichte das Management eine Erweiterung des Produktportfolios. Mit dem Abschluss einer Seed-Investition in die Präzisionsfermentations-Molkerei De Novo Dairy, war es dem Unternehmen möglich ein weiteres Highlight in den Firmenverbund zu holen. Mit nun 16 äußerst aussichtsreichen und extrem innovativen Unternehmen im Portfolio deckt CULT sämtliche Sparten der zukünftigen Ernährungsvarianten ab. Jede einzelne Beteiligung hat das Potential dazu, die zukünftige Lebensmittelherstellung maßgeblich zu verändern und zu optimieren.

Durch dieses neue Engagement im Bereich der zellbasierten Milchwirtschaft baut CULT Food sein Engagement in einer diversifizierten und zellbasierten Pipeline von Produkten und geistigem Eigentum weiter aus. CULT schließt sich dabei anderen namhaften Kapitalgebern im Bereich der zellulären Landwirtschaft wie z. B. Sustainable Food Ventures an, um De Novos Kommerzialisierungs weiter zu unterstützen.

De Novo bietet das Milchprodukt 2.0

Unverträglichkeiten bald ein Relikt vergangener Zeiten?

De Novo mit Sitz in Kapstadt, Südafrika, ist das erste Unternehmen für Präzisionsfermentation in Afrika, das sich auf alternative Eiweißprodukte wie Eiscreme, Joghurt und Käse konzentriert. De Novo stellt durch Fermentation rekombinante Milchproteine her, die mit denen in Kuhmilch identisch sind und sich nahtlos in kommerziellem Maßstab in tierfreie Milchprodukte integrieren lassen.

Da Milchproteine umfassend mit dem physiochemischen Verhalten, dem Geschmack und der Textur herkömmlicher Milchprodukte zusammenhängen, bieten die Produkte von De Novo das vertraute sensorische Erlebnis und die ernährungsphysiologischen Vorteile herkömmlicher Milchprodukte, jedoch auf eine weitaus ethischere, nachhaltigere und effizientere Weise.

Da 57% aller lebensmittelbedingten Emissionen auf die Fleisch- und Milchproduktion entfallen, will De Novo eine nachhaltige und kreative Lösung für das globale Treibhausgasproblem finden. Das Managementteam von CULT sieht die Fortschritte von De Novo sehr positiv und freut sich darauf, dass De Novo eine breite Palette tierfreier Milchprodukte auf den Markt bringen wird. Die Kommerzialisierung der Produktpipeline von De Novo wird es Verbrauchern ermöglichen, den echten Geschmack, die Textur und den Nährwert von Milchprodukten tierischer Herkunft zu genießen, jedoch ohne Massentierhaltung, Laktose, Hormone oder Antibiotika.

Jean Louwrens, CEO von De Novo, verspricht sich viel von der Zusammenarbeit mit CULT:

"Es ist wirklich inspirierend, die internationale Unterstützung zu sehen, die De Novo Dairy für unsere Mission erhält, die menschliche Ernährung zu verbessern und gleichzeitig Tiere aus der Nahrungskette herauszunehmen. Mit CULT Food Science an unserer Seite haben wir definitiv die nächste Stufe erklommen, und wir freuen uns darauf, was wir in den kommenden Jahren gemeinsam erreichen werden."

Lejjy Gafour, President von CULT Food, sieht in der neuen Investition enormes Potential:

CULT freut sich, De Novo in sein wachsendes Portfolio von Innovatoren aufnehmen zu können, die daran arbeiten, die globale Lebensmittelindustrie zum Besseren zu verändern. Wir sind sehr an der Arbeit von De Novo interessiert und daran, wie De Novo die Milchwirtschaft revolutionieren und die Nachfrage der Verbraucher nach traditionellen Milchprodukten verändern könnte. Wege zu finden, um langjährig etablierte Branchen, die schädlich für Tiere und die Umwelt sind, in eine nachhaltige Alternative umzuwandeln, ist die Welle der Zukunft, und wir von CULT tun, was wir können, um diesen Wandel durch unsere Investitionen zu fördern."

Das wohl bekannteste Steak der Welt bereichert das Portfolio

MeaTech, eine weitere Beteiligung von Cult Food Science Corp. (WKN: A3DCXS), mit Sitz in Israel, sorgte Ende 2021 für ein weltweites Medienecho. Dabei veröffentlichte das Unternehmen, das an der NASDAQ gelistet ist, ein rund 110 Gramm schweres Steak bestehend aus echten Rinderzellen, die im Labor und nicht im Stall gewachsen sind, produziert zu haben. Für die Herstellung nutzte das Unternehmen einen 3D-Drucker.

Quelle: MeaTech

Dafür wurden einem Rind Stammzellen entnommen, die sich dann vermehrten. Anschließend wurde die Zellmasse mit einem 3D-Drucker in die Steakform gebracht, um dann im Brutschrank des Labors von MeaTech 3D fertig zu reifen.

Neu ist die Technik nicht. Das Unternehmen hat jedoch die einzelnen Schritte vom Stall bis zum Reifeprozess perfektioniert und will schon bald die Qualität eines hofeigenen Premium-Steaks erreichen.

Firmenchef Sharon Fima von MeaTech im Interview mit dem Guardian:

"Wir glauben, dass wir uns im Rennen um die Entwicklung hochwertiger Fleischprodukte auf Zellbasis an die Spitze gesetzt haben. Auch Zelllinien für Schweine- und Hühnerfleisch werden bereits entwickelt."

Eine Grafik von MeaTech zeigt eindrucksvoll, wie sich der Bereich des kultivierten Fleisches in den nächsten Jahren überproportional entwickelt wird.

Quelle: MeaTech

Ein von Ashton Kutcher und Guy Oseary geführtes Kollektiv

gibt Partnerschaft mit MeaTech bekannt

Ein Kollektiv unter der Leitung von Ashton Kutcher und Guy Oseary, zusammen mit führenden strategischen Akteuren wie Effie Epstein, gaben im Oktober 2021 eine Partnerschaft mit dem führenden Unternehmen für kultiviertes Fleisch MeaTech bekannt, um das Wachstum der Gesellschaft bei der Entwicklung und Kommerzialisierung von MeaTechs geschützten Technologien zur Produktion von kultiviertem Fleisch zu beschleunigen.

Der bekannte Schauspieler & Investor Ashton Kutcher, der weltweit für ein mediales Echo sorgt ist von der Zusammenarbeit mehr als überzeugt:

"Wir freuen uns, mit MeaTech zusammenzuarbeiten und das Unternehmen auf seinem Weg zum Marktführer in der kultivierten Fleischproduktion zu unterstützen. Wir sind begeistert von den innovativen Technologien von MeaTech, die unserer Meinung nach MeaTech in die Lage versetzen, führend in der industriellen Produktion von kultiviertem Fleisch zu sein, einem Schlüssel für eine nachhaltigere und sauberere Fleischproduktion. Wir beabsichtigen, eng mit dem Management von MeaTech zusammenzuarbeiten, um die Gesellschaft bei der Umsetzung seiner Strategie und der Erreichung seiner Ziele und seines weltweiten Erfolgs zu unterstützen, indem wir unser Marketing, unser strategisches Know-how und unser Netzwerk nutzen. Das Engagement bei MeaTech steht im Einklang mit der Mission unserer Gruppe, nachhaltige Lösungen durch den Aufbau von Unternehmen, Investitionen und die Beschleunigung von Unternehmen und Technologien in verschiedenen Nachhaltigkeitsbereichen anzubieten."

CULT Food investiert in Jellatech, dem Pionier für zelluläres Kollagen und Gelatine

Anfang Februar vermeldete CULT Food ein strategisches Investment in Jellatech. Das Unternehmen aus North Carolina ist das weltweit erste Unternehmen für tierfreie Kollagen- und Gelatine-Inhaltsstoffe, das ein eigenes Zellkulturverfahren zur Herstellung reiner, nachhaltiger und hochwertiger Inputs einsetzt. Eine echte Pionierleistung in der heutigen Lebensmittelindustrie. Jeder kann sich gut vorstellen, dass diese Produkte mittelfristig erhebliche Nachfrage erzeugen werden. Unserer Meinung nach eine absolute Goldgrube!!

Im Gegensatz zu den herkömmlichen Verfahren zur Herstellung von Kollagen und Gelatine, die in erster Linie als Nebenprodukt bei der Schlachtung von Tieren anfallen, nutzt Jellatech ein firmeneigenes zelluläres Landwirtschaftsverfahren als neuartige Methode zur Herstellung nachhaltiger, hochwertiger Ersatzstoffe für Kollagen und Gelatine.

Zusätzlich zu der Verwendung in Lebensmitteln überprüft Jellatech weiterhin auch den Einsatz von tierfreiem Kollagen und Gelatine in anderen Bereichen wie Kosmetika, Körperpflege und Medikamente. Sollte dies gelingen, würde sich der Anwendungsbereich nochmals massiv erweitern. Hier würde sich kurzerhand ein Milliardenmarkt auftun!!!

Kollagen und Gelatine sind ein schnell wachsendes Geschäftsfeld, obwohl es derzeit keine veganen oder tierfreien Ansätze zur Herstellung von hochwertigem Kollagen gibt. Jellatech konzentriert sich demnach auf die Herstellung reiner, einheitlicher, tierfreier Produkte mit geringeren Kosten für die Umwelt als herkömmliche und veraltete tierische Ersatzprodukte. Die neuartigen Formulierungen von Jellatech ermöglichen die Herstellung von Kollagen- und Gelatineanaloga in wirtschaftlichem Maßstab mit effizienten und kostengünstigen Prozessen, die die Umwelt nur minimal belasten.

Gelatine und Kollagen werden häufig in der Lebensmittel- und Pharmaproduktion eingesetzt und stellen ein potenziell äußerst lukratives Geschäftsfeld dar, da derzeit keine im Labor gezüchteten Analoga auf dem Markt erhältlich sind. Da Kollagen und Gelatine Nebenprodukte der Fleischproduktion und der Tierschlachtung sind, könnte die Möglichkeit, diese Inhaltsstoffe im Labor herzustellen, Herstellern und Verbrauchern die Möglichkeit bieten, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern.

Da dieser Trend in allen Branchen ungebrochen ist und auch mehr und mehr von den Verbrauchern gefordert wird, ist zu erwarten, dass einige Hersteller dieses neue Verfahren sehr genau beobachten werden. Es würde auch nicht wundern wenn ein Pharma- oder Kosmetikriese sich diese Technologie sichern würde um seinem Konzern ein absolutes Alleinstellungsmerkmal zu geben.

Exklusives Portfolio zeigt die Zukunft in der Lebensmittelindustrie

Die Plattform besteht derzeit aus 16 Portfoliounternehmen auf 4 Kontinenten, die sich mit der Entwicklung von Zelllinien, Gerüsttechnologien, Wachstumsmedien und IP-bringenden Forschungsinitiativen beschäftigt. Das Management beabsichtigt, das Portfolio durch strategische Investitionen und Inkubationen weiter auszubauen.

Quelle: CULT Food Science

Der Portfolioansatz besteht darin, das Wachstumskapital, das weltweit führende wissenschaftliche Beraterteam und die exklusive Pipeline privater Investitionsmöglichkeiten zu nutzen, um frühzeitig in die Unternehmen und Lebensmitteltypen zu investieren, die nach Meinung der Gesellschaft die höchste Wahrscheinlichkeit für eine Kommerzialisierung und Massenanwendung haben.

Warum CULT Food in jedes nachhaltige Depot gehört:

Noch völlig unbekanntes Unternehmen aus dem FOOD Bereich in Deutschland



Unternehmen fokussiert sich auf saubere, im Labor gezüchtete Lebensmittel



Entwicklung neuartiger Technologien, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die globale Krise der Massentierhaltung zu bieten.



Alternative Lebensmittel als absoluter Milliarden-Markt, der jährlich weiter massiv steigt



Portfolio von aktuell 16 Beteiligungen auf 4 verschiedenen Kontingenten



CULT Food bietet Lösungen für das weltweite Ernährungsproblem



Seed-Investition in die Präzisionsfermentations-Molkerei De Novo Dairy



Gründer von Beteiligung Fiction als Mitentwickler des allerersten Beyond Meat Burgers



Beteiligung MeliBio Vervierfacht nach Einstieg von CULT Food innerhalb von 4 Monaten seine Bewertung auf über 25 Mio. USD



CULT investiert in Jellatech, dem weltweit ersten Unternehmen für tierfreie Kollagen- und Gelatine-Inhaltsstoffe



Beteiligung MeaTech produziert weltweit mit rund 110 Gramm, schwerstes Steak bestehend aus echten Rinderzellen im 3D-Drucker.



Ein von Ashton Kutcher und Guy Oseary geführtes Kollektiv gibt Partnerschaft mit MeaTech bekannt



Erhebliches upside Potential im Aktienkurs vorhanden



Massiver positiver Newsflow in den nächsten Wochen und Monaten erwartet

Fazit: Neue Lösungen für das weltweite Ernährungsproblem

Der Börsenneuling Cult Food Science Corp. (WKN: A3DCXS) ist eine innovative Investitionsplattform, die sich ausschließlich auf saubere, im Labor gezüchtete Lebensmittel konzentriert und die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die globale Krise der Massentierhaltung zu bieten.

Die Plattform besteht derzeit aus 16 Portfoliounternehmen auf 4 Kontinenten, die sich mit der Entwicklung von Zelllinien, Gerüsttechnologien, Wachstumsmedien und IP-bringenden Forschungsinitiativen beschäftigt. Das Management beabsichtigt, das Portfolio durch strategische Investitionen und Inkubationen weiter auszubauen.

Der Portfolioansatz besteht darin, das Wachstumskapital, das weltweit führende wissenschaftliche Beraterteam und die exklusive Pipeline der Investitionsmöglichkeiten zu nutzen, um frühzeitig in die Unternehmen und Lebensmitteltypen zu investieren, die nach Meinung der Gesellschaft die höchste Wahrscheinlichkeit für eine Kommerzialisierung und Massenanwendung haben.

Gründungspersönlichkeiten wie Brendan Brazier, von der Beteiligung Fiction, können auch für CULT einen extremen Mehrwert bedeuten. Brendan, der Mitentwickler des ersten Burgers von Beyond Meat und Mitgründer von Vega, was 2015 für 550 Mio. USD verkauft wurde, kann nicht nur mit einer sehr guten Entwicklung von Fiction zu einem guten Ergebnis bei CULT betragen sondern auch durch ein exzellentes Netzwerk zum Vorteil für CULT werden.

Dass das Management von CULT über ein extrem gutes Gespür verfügt, zeigt auch die Beteiligung MeliBio. Seit dem Invest von CULT im September 2021 konnte die Bewertung über das Vierfache gesteigert werden. Eine bessere Performance kann man sich wohl nicht vorstellen.

Auch die Beteiligung MeaTech sorgte bereits weltweit für Aufsehen. So konnte das Unternehmen im Dezember das weltweit größte Steak aus Stammzellen eines Rindes in einem 3D Drucker produzieren. Ein Kollektiv unter der Leitung von Ashton Kutcher und Guy Oseary, gaben bereits im Oktober 2021 eine Partnerschaft mit dem führenden Unternehmen für kultiviertes Fleisch bekannt, um das Wachstum der Gesellschaft bei der Entwicklung und Kommerzialisierung von MeaTechs geschützten Technologien zur Produktion von kultiviertem Fleisch zu beschleunigen. Mehr mediale Aufmerksamkeit kann ein Unternehmen nicht bekommen.

Mit dem Invest in Jellatech, könnte ein neuer Milliardenmarkt entstanden sein. Das Unternehmen aus North Carolina ist das weltweit erste Unternehmen für tierfreie Kollagen- und Gelatine-Inhaltsstoffe, das ein eigenes Zellkulturverfahren zur Herstellung reiner, nachhaltiger und hochwertiger Inputs einsetzt. Das dortige Potential ist geradezu unendlich!!!

Das aktuell abgeschlossene Seed Investment in die Präzisionsfermentations-Molkerei De Novo Dairy zeigt völlig neue Möglichkeiten auf, durch Fermentation rekombinante Milchproteine herzustellen, die mit denen in Kuhmilch identisch sind und sich nahtlos in kommerziellem Maßstab in tierfreie Milchprodukte integrieren lassen.

Die Beteiligungen von CULT sind hochkarätig besetzt, dass jede einzelne das Zeug dazu hat, CULT Food in die nächste Liga zu heben. In diesem Portfolio steckt richtig Potential, weshalb wir auch diese enorme Rückmeldung von Seiten der Investoren sehen.

Nutzen Sie den aktuellen Informationsvorsprung und trotzen Sie den schwankenden Märkten. Die aktuelle Top-Performance ist wohl erst der Anfang. Wir erwarten viele weitere Meldungen aus den einzelnen Beteiligungen in den nächsten Wochen und Monaten.

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

Für die Berichterstattung über das in diesem Artikel besprochene Unternehmen CULT FOOD Science wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Verfasser / Redakteur / Auftraggeber oder Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien, Optionen oder Warrants und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

