Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 02-March-2022 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

2 March 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 1 March 2022 it purchased a total of 275,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 200,000 75,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.262 GBP1.058 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.236 GBP1.034 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.247698 GBP1.042727

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 731,876,191 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 816 1.260 XDUB 08:18:56 00057258457TRLO0 4603 1.258 XDUB 08:28:17 00057258912TRLO0 2896 1.262 XDUB 08:44:22 00057259993TRLO0 403 1.262 XDUB 08:44:22 00057259994TRLO0 1089 1.260 XDUB 08:50:58 00057260529TRLO0 2570 1.260 XDUB 08:50:58 00057260528TRLO0 3977 1.258 XDUB 08:53:00 00057260621TRLO0 33 1.256 XDUB 08:58:00 00057260874TRLO0 444 1.256 XDUB 08:59:00 00057260911TRLO0 410 1.256 XDUB 09:01:00 00057261044TRLO0 465 1.256 XDUB 09:03:00 00057261132TRLO0 3595 1.258 XDUB 09:09:41 00057261530TRLO0 1816 1.250 XDUB 09:22:28 00057262272TRLO0 883 1.250 XDUB 09:22:28 00057262271TRLO0 243 1.250 XDUB 09:22:28 00057262270TRLO0 374 1.250 XDUB 09:22:28 00057262269TRLO0 701 1.248 XDUB 09:25:26 00057262508TRLO0 3208 1.248 XDUB 09:25:26 00057262507TRLO0 3644 1.246 XDUB 09:45:00 00057263510TRLO0 2339 1.242 XDUB 09:45:00 00057263511TRLO0 5580 1.242 XDUB 09:45:00 00057263512TRLO0 11 1.248 XDUB 09:51:42 00057263991TRLO0 217 1.248 XDUB 09:51:42 00057263990TRLO0 685 1.248 XDUB 09:51:42 00057263989TRLO0 446 1.248 XDUB 09:51:42 00057263993TRLO0 93 1.248 XDUB 09:51:42 00057263992TRLO0 81 1.248 XDUB 09:51:42 00057263994TRLO0 162 1.254 XDUB 10:04:36 00057264779TRLO0 1352 1.254 XDUB 10:04:36 00057264778TRLO0 400 1.254 XDUB 10:04:36 00057264777TRLO0 635 1.254 XDUB 10:04:36 00057264783TRLO0 3271 1.254 XDUB 10:04:36 00057264782TRLO0 524 1.254 XDUB 10:04:36 00057264781TRLO0 289 1.254 XDUB 10:04:36 00057264780TRLO0 1127 1.254 XDUB 10:08:20 00057265211TRLO0 614 1.254 XDUB 10:09:43 00057265325TRLO0 237 1.254 XDUB 10:11:06 00057265385TRLO0 317 1.258 XDUB 10:22:00 00057265912TRLO0 184 1.258 XDUB 10:22:00 00057265918TRLO0 237 1.258 XDUB 10:24:46 00057265995TRLO0 4946 1.256 XDUB 10:31:00 00057266414TRLO0 338 1.252 XDUB 10:35:00 00057266639TRLO0 352 1.252 XDUB 10:37:00 00057266801TRLO0 359 1.252 XDUB 10:39:00 00057266933TRLO0 342 1.252 XDUB 10:40:00 00057266998TRLO0 353 1.252 XDUB 10:42:00 00057267173TRLO0 345 1.252 XDUB 10:43:00 00057267251TRLO0 532 1.252 XDUB 10:45:00 00057267476TRLO0 529 1.252 XDUB 10:46:00 00057267524TRLO0 437 1.252 XDUB 10:52:00 00057267938TRLO0 293 1.252 XDUB 10:53:00 00057267994TRLO0 47 1.254 XDUB 11:15:00 00057269482TRLO0 435 1.254 XDUB 11:16:00 00057269506TRLO0 430 1.254 XDUB 11:17:00 00057269530TRLO0 414 1.254 XDUB 11:18:00 00057269577TRLO0 348 1.254 XDUB 11:19:00 00057269606TRLO0 331 1.254 XDUB 11:20:00 00057269647TRLO0 1858 1.254 XDUB 11:20:00 00057269648TRLO0 170 1.252 XDUB 11:35:58 00057270424TRLO0 302 1.252 XDUB 11:35:58 00057270423TRLO0 3218 1.252 XDUB 11:35:58 00057270425TRLO0 1397 1.246 XDUB 11:54:28 00057271319TRLO0 1305 1.246 XDUB 11:54:28 00057271318TRLO0 1305 1.246 XDUB 11:54:28 00057271317TRLO0 3939 1.244 XDUB 11:54:30 00057271322TRLO0 153 1.244 XDUB 12:34:51 00057274102TRLO0 931 1.244 XDUB 12:34:51 00057274101TRLO0 342 1.244 XDUB 12:34:51 00057274100TRLO0 799 1.244 XDUB 12:34:51 00057274099TRLO0 1386 1.244 XDUB 12:34:51 00057274098TRLO0 346 1.244 XDUB 12:34:51 00057274097TRLO0 572 1.244 XDUB 12:34:51 00057274096TRLO0 215 1.244 XDUB 12:34:51 00057274095TRLO0 43 1.244 XDUB 12:34:51 00057274094TRLO0 3685 1.242 XDUB 12:39:00 00057274777TRLO0 113 1.242 XDUB 12:54:46 00057276240TRLO0 369 1.242 XDUB 12:54:46 00057276239TRLO0 132 1.242 XDUB 12:54:46 00057276238TRLO0 459 1.242 XDUB 12:54:46 00057276237TRLO0 110 1.242 XDUB 12:54:46 00057276236TRLO0 127 1.242 XDUB 12:54:46 00057276235TRLO0 468 1.242 XDUB 13:06:06 00057277167TRLO0 420 1.242 XDUB 13:06:06 00057277166TRLO0 2818 1.242 XDUB 13:06:06 00057277165TRLO0 237 1.242 XDUB 13:16:56 00057277791TRLO0 237 1.242 XDUB 13:16:56 00057277790TRLO0 3531 1.248 XDUB 13:31:26 00057278421TRLO0 1100 1.254 XDUB 13:40:59 00057279025TRLO0 594 1.252 XDUB 13:41:05 00057279036TRLO0 394 1.254 XDUB 13:45:08 00057279376TRLO0 549 1.254 XDUB 13:45:08 00057279375TRLO0 180 1.254 XDUB 13:45:08 00057279374TRLO0 146 1.254 XDUB 13:45:08 00057279373TRLO0 448 1.254 XDUB 13:45:08 00057279372TRLO0 8 1.254 XDUB 13:45:08 00057279377TRLO0 76 1.254 XDUB 13:45:08 00057279378TRLO0 774 1.254 XDUB 13:45:08 00057279379TRLO0 139 1.254 XDUB 13:45:08 00057279380TRLO0 2360 1.254 XDUB 13:46:41 00057279584TRLO0 3672 1.254 XDUB 13:46:41 00057279583TRLO0 4550 1.250 XDUB 13:54:44 00057280158TRLO0 159 1.250 XDUB 14:12:00 00057281491TRLO0 3206 1.250 XDUB 14:12:00 00057281490TRLO0 3497 1.250 XDUB 14:12:27 00057281521TRLO0 231 1.246 XDUB 14:13:00 00057281549TRLO0 1563 1.246 XDUB 14:13:48 00057281588TRLO0 264 1.246 XDUB 14:13:48 00057281589TRLO0 178 1.246 XDUB 14:13:48 00057281590TRLO0 218 1.246 XDUB 14:15:00 00057281667TRLO0 273 1.246 XDUB 14:15:00 00057281668TRLO0 191 1.246 XDUB 14:16:00 00057281740TRLO0 320 1.246 XDUB 14:16:39 00057281785TRLO0 182 1.246 XDUB 14:17:00 00057281812TRLO0 3852 1.246 XDUB 14:22:15 00057282186TRLO0 396 1.244 XDUB 14:27:06 00057282562TRLO0 65 1.244 XDUB 14:27:06 00057282561TRLO0 3338 1.244 XDUB 14:27:51 00057282603TRLO0 197 1.246 XDUB 14:36:56 00057283705TRLO0 84 1.246 XDUB 14:36:56 00057283704TRLO0 360 1.246 XDUB 14:36:56 00057283703TRLO0 170 1.246 XDUB 14:36:56 00057283702TRLO0 2 1.246 XDUB 14:36:56 00057283706TRLO0 74 1.246 XDUB 14:42:00 00057284436TRLO0 605 1.246 XDUB 14:42:00 00057284435TRLO0 572 1.246 XDUB 14:42:00 00057284434TRLO0 3043 1.246 XDUB 14:42:00 00057284433TRLO0 2971 1.246 XDUB 14:42:00 00057284438TRLO0 304 1.246 XDUB 14:42:00 00057284437TRLO0 255 1.236 XDUB 14:46:59 00057285362TRLO0 755 1.236 XDUB 14:46:59 00057285363TRLO0 545 1.236 XDUB 14:48:51 00057285716TRLO0 198 1.236 XDUB 14:49:00 00057285752TRLO0 195 1.236 XDUB 14:49:19 00057285801TRLO0 245 1.236 XDUB 14:49:19 00057285802TRLO0 377 1.236 XDUB 14:52:35 00057286234TRLO0 1231 1.236 XDUB 14:52:51 00057286264TRLO0 162 1.236 XDUB 14:56:00 00057286656TRLO0 302 1.236 XDUB 14:56:00 00057286658TRLO0 1003 1.236 XDUB 14:56:00 00057286657TRLO0 1003 1.236 XDUB 14:56:00 00057286659TRLO0 138 1.236 XDUB 14:56:00 00057286661TRLO0 164 1.236 XDUB 14:56:00 00057286660TRLO0 548 1.236 XDUB 14:56:00 00057286662TRLO0 138 1.236 XDUB 14:56:00 00057286663TRLO0 53 1.238 XDUB 15:06:14 00057287816TRLO0 1015 1.238 XDUB 15:06:14 00057287815TRLO0 1321 1.238 XDUB 15:06:14 00057287814TRLO0 1321 1.238 XDUB 15:06:14 00057287813TRLO0 32 1.238 XDUB 15:06:14 00057287812TRLO0 165 1.240 XDUB 15:12:26 00057288837TRLO0 438 1.240 XDUB 15:12:26 00057288836TRLO0 1651 1.240 XDUB 15:12:26 00057288835TRLO0 227 1.240 XDUB 15:12:26 00057288834TRLO0 168 1.240 XDUB 15:12:26 00057288833TRLO0 28 1.240 XDUB 15:12:26 00057288832TRLO0 1365 1.240 XDUB 15:12:26 00057288831TRLO0 334 1.240 XDUB 15:15:36 00057289204TRLO0 729 1.240 XDUB 15:15:36 00057289203TRLO0 458 1.240 XDUB 15:15:36 00057289202TRLO0 646 1.240 XDUB 15:15:36 00057289201TRLO0 2067 1.240 XDUB 15:28:36 00057291253TRLO0 1 1.240 XDUB 15:28:36 00057291252TRLO0 599 1.240 XDUB 15:28:36 00057291251TRLO0 309 1.240 XDUB 15:28:36 00057291250TRLO0 290 1.240 XDUB 15:28:36 00057291249TRLO0 271 1.240 XDUB 15:28:36 00057291248TRLO0 1524 1.240 XDUB 15:30:36 00057291602TRLO0 3961 1.240 XDUB 15:30:36 00057291601TRLO0 229 1.248 XDUB 15:34:27 00057292404TRLO0 3452 1.246 XDUB 15:37:32 00057292783TRLO0 3487 1.244 XDUB 15:42:27 00057293485TRLO0 3597 1.242 XDUB 15:46:43 00057294175TRLO0 468 1.244 XDUB 15:51:56 00057294953TRLO0 1651 1.244 XDUB 15:51:56 00057294952TRLO0 1264 1.244 XDUB 15:51:56 00057294951TRLO0 3582 1.244 XDUB 15:52:36 00057295064TRLO0 182 1.244 XDUB 15:54:36 00057295274TRLO0 3253 1.244 XDUB 15:54:36 00057295273TRLO0 490 1.244 XDUB 15:58:46 00057295947TRLO0 511 1.244 XDUB 15:58:46 00057295946TRLO0 225 1.244 XDUB 15:58:46 00057295945TRLO0 205 1.244 XDUB 15:58:46 00057295944TRLO0 406 1.244 XDUB 15:58:46 00057295943TRLO0 1404 1.244 XDUB 15:58:46 00057295942TRLO0 427 1.244 XDUB 15:58:46 00057295941TRLO0 2380 1.244 XDUB 16:04:53 00057296687TRLO0 433 1.244 XDUB 16:04:53 00057296686TRLO0 1203 1.244 XDUB 16:04:53 00057296685TRLO0 2410 1.248 XDUB 16:12:16 00057297752TRLO0 1600 1.248 XDUB 16:12:16 00057297751TRLO0 656 1.248 XDUB 16:12:16 00057297750TRLO0 483 1.248 XDUB 16:12:16 00057297749TRLO0 372 1.248 XDUB 16:12:16 00057297748TRLO0 362 1.248 XDUB 16:12:16 00057297747TRLO0 59 1.248 XDUB 16:12:16 00057297746TRLO0 2355 1.252 XDUB 16:17:52 00057298418TRLO0 2528 1.254 XDUB 16:20:23 00057298868TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 2398 105.20 XLON 08:28:17 00057258914TRLO0 820 105.20 XLON 08:28:17 00057258913TRLO0 1659 105.40 XLON 08:44:22 00057259995TRLO0 416 105.40 XLON 08:44:22 00057259996TRLO0 280 105.40 XLON 08:44:22 00057259997TRLO0 1500 105.80 XLON 08:44:22 00057259998TRLO0 31 105.80 XLON 08:44:22 00057259999TRLO0 2845 104.40 XLON 09:43:24 00057263387TRLO0 1500 104.40 XLON 09:53:30 00057264061TRLO0 1835 104.60 XLON 10:08:04 00057265166TRLO0 644 104.60 XLON 10:08:04 00057265168TRLO0 570 104.60 XLON 10:08:04 00057265167TRLO0 3127 104.60 XLON 10:31:00 00057266418TRLO0 1569 104.60 XLON 11:04:02 00057268753TRLO0 2370 104.60 XLON 11:20:00 00057269655TRLO0 675 104.60 XLON 11:20:00 00057269654TRLO0 586 104.60 XLON 11:20:00 00057269653TRLO0 426 104.60 XLON 11:20:00 00057269652TRLO0 160 104.60 XLON 11:20:00 00057269651TRLO0 49 104.60 XLON 11:20:00 00057269650TRLO0 204 104.60 XLON 11:20:00 00057269649TRLO0 1500 104.60 XLON 11:20:00 00057269656TRLO0 1845 104.80 XLON 11:20:00 00057269658TRLO0 1500 104.80 XLON 11:20:00 00057269657TRLO0 1500 104.40 XLON 13:47:53 00057279660TRLO0 3727 104.40 XLON 13:47:53 00057279659TRLO0 2048 104.20 XLON 13:53:02 00057280035TRLO0 1108 104.20 XLON 13:53:02 00057280034TRLO0 3236 103.80 XLON 14:14:02 00057281604TRLO0 1500 103.60 XLON 14:27:51 00057282604TRLO0 2888 103.40 XLON 14:44:00 00057284724TRLO0 204 103.40 XLON 14:44:00 00057284723TRLO0 353 103.40 XLON 14:44:00 00057284722TRLO0 435 103.60 XLON 14:44:00 00057284725TRLO0 4744 103.80 XLON 15:37:34 00057292788TRLO0 206 103.80 XLON 15:37:34 00057292787TRLO0 1051 103.80 XLON 15:37:34 00057292786TRLO0 314 103.80 XLON 15:37:34 00057292785TRLO0 1403 103.80 XLON 15:37:34 00057292784TRLO0 1230 103.80 XLON 15:42:34 00057293494TRLO0 710 103.80 XLON 15:42:34 00057293493TRLO0 1157 103.80 XLON 15:42:34 00057293492TRLO0 3759 103.60 XLON 15:43:51 00057293642TRLO0 3215 103.80 XLON 16:04:31 00057296638TRLO0 2500 104.00 XLON 16:04:53 00057296684TRLO0 543 104.00 XLON 16:04:53 00057296683TRLO0 1226 104.00 XLON 16:04:53 00057296682TRLO0 1764 104.40 XLON 16:10:17 00057297432TRLO0 5670 104.40 XLON 16:10:17 00057297431TRLO0

