Calgary, Alberta - 2. März 2022. Tocvan Ventures Corp. (das "Unternehmen") (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; FWB: TV3) freut sich, über den aktuellen Stand in seinem Au-Ag-Projekt Pilar im mexikanischen Sonora zu informieren. Die Phase-III-Bohrungen sind derzeit im Gange, wobei bislang Kernbohrungen über 1.200 Meter absolviert wurden, um wichtige Informationen über die Hauptzone (Main Zone) und den Trend 4-T zu liefern. Mehr als 40 % dieser Proben wurden zur Aufbereitung und Analyse an die Einrichtung von ALS (Hermosillo) übergeben. Die verbleibenden Proben werden voraussichtlich in den nächsten zwei Wochen überstellt; weitere Bohrungen sind für die kommenden Monate geplant. Das Unternehmen erwartet, dass die ersten Ergebnisse noch in diesem Monat vorliegen werden, einschließlich der Ergebnisse der bereits gemeldeten (siehe Pressemeldung vom 15. Februar 2022) Durchörterung des verkieselten Brekzien-Wirtsgesteins in der Hauptzone in einer Zwillingskernbohrung des RC-Bohrlochs JES-20-32, welches 94,6 Meter mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 Meter mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag, lieferte. Fünf (5) metallurgische Proben für eine Säulenlaugungsstudie wurden ebenfalls zur Analyse durch SGS und einen strategischen Partner eingereicht. Die Ergebnisse der metallurgischen Untersuchungen werden für das zweite Quartal 2022 erwartet. Die Bottle-Roll-Untersuchungen im Jahr 2021 ergaben eine Goldgewinnungsrate von über 90 % nach einer Verweildauer von 48 Stunden.

Übersicht über kurzfristige Katalysatoren

- Bohrungen des Phase-III-Bohrprogramms im Gange. Erste Ergebnisse stehen noch aus

- Massenproben für fortschrittliche metallurgische Studien befinden sich derzeit im Labor

- Fortschritte in Richtung einer ersten Ressourcenschätzung und eines Testabbaus

- Start der Explorationsarbeiten im Au-Ag-Brachflächenprojekt Picacho (6 km langer aussichtsreicher Trend, 18 km von aktiver Mine San Francisco entfernt)

- Ausgliederung des Kupferprojektes in BC in ein neues Unternehmen mit Kupferschwerpunkt

Marketing- und Sensibilisierungskampagnen für Investoren

Das Unternehmen hat seine Aktivitäten zur Bindung von Investoren durch die sozialen Medien, YouTube und persönliche Treffen aktiv ausgebaut. Wöchentlich werden Videos mit CEO Brodie Sutherland veröffentlicht, in denen die jüngsten Ergebnisse und die Pläne für die Zukunft erörtert werden.

Jahreshauptversammlung

Die Jahreshauptversammlung (HV) des Unternehmens findet am 8. April 2022 statt. Informationen zur HV werden in den nächsten Wochen veröffentlicht. Die HV wurde aufgrund der globalen COVID-19-Pandemie und der daraus resultierenden Verzögerungen bei der Einholung der gerichtlichen Genehmigung der Ausgliederungstransaktion verschoben. Das Unternehmen hält alle Aktionäre zur Teilnahme an der Versammlung an.

Über das Konzessionsgebiet Pilar

Das Gold-Silber-Konzessionsgebiet Pilar wird als strukturkontrolliertes epithermales Projekt mit niedriger Sulfidierung in Andesitgestein interpretiert. Drei Zonen mit Mineralisierung wurden durch historische Oberflächenarbeiten und Bohrungen im nordwestlichen Bereich des Konzessionsgebiets identifiziert und werden als die Zonen Main, North Hill und 4 Trench bezeichnet. Strukturmerkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem Mineralisierungstrend, der gesamtheitlich betrachtet von Nordwesten nach Südosten verläuft. Bis dato wurden mehr als 22.700 Bohrmeter absolviert. Nennenswerte Ergebnisse sind nachstehend angeführt:

- Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

39,7 m mit 0,96 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,0 g/t Au

47,7 m mit 0,70 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

29 m mit 0,71g/t Au

35,1 m mit 0,66 g/t Au

- Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0g/t Au und 12 g/t Ag

24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

- Historische Kern- und RC-Bohrungen von 17.700 m. Zu den Höhepunkten gehören:

61,0 m mit 0,8 g/t Au

16,5 m mit 53,5g/t Au und 53 g/t Ag

13,0 m mit 9,6 g/t Au

9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag

Die Ergebnisse der Boden- und Gesteinsproben aus nicht erbohrten Bereichen weisen darauf hin, dass die Mineralisierung sich in Richtung Südosten der Zonen Main und 4-Trench erstreckt. Im Zuge jüngster Oberflächenexplorationen wurden drei neue Zielgebiete abgegrenzt: Triple Vein Zone, SE Vein Zone und 4 Trench Extension.

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Erschließungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo das Management Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat rund 32 Millionen Aktien ausgegeben und ist derzeit dabei, 100 % der Anteile an zwei faszinierenden Projekten in Sonora (Mexiko) zu erwerben: das Gold-Silber-Projekt Pilar und das Gold-Silber-Projekt El Picacho. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.

Brodie A. Sutherland, P.Geo., CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/"QP") im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen". Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "geht davon aus", "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen "können", "könnten", "würden" oder "werden".

Diese zukunftsgerichtete Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

