DJ CG24 Group erreicht mit der 1-Milliarde-Franken-Marke ausgezahltes Kreditvolumen einen historischen Meilenstein

Zürich (pts007/02.03.2022/08:00) - Die CG24 Group erreicht einen historischen Meilenstein, indem sie in der letzten Februarwoche 2022 die Marke von CHF 1 Milliarde an ausgezahlten Kreditvolumen knackt.

Die CG24 Group, die grösste Marktplatz-Kreditplattform der Schweiz, bestätigt mit diesem Meilenstein ihre führende Position im Markt und feiert im März 2022 ihr siebenjähriges Firmenjubiläum. Dies ist ein historischer Erfolg in der Firmengeschichte und unterstreicht den zunehmenden Stellenwert von Private Debt als Assetklasse und von innovativen Akteuren wie CG24, die der Finanzbranche einen bedeutenden Mehrwert bieten.

"Trotz der herausfordernden letzten Jahre ist es unserem Team gelungen, ein Ziel zu erreichen, das unsere starke Position im Markt unterstreicht", erklärt Patrick Winterhoff, COO der CG24 Group. "Wir erwarten, in naher Zukunft weitere solche Erfolge vermelden zu können und freuen uns, entscheidend an den weiteren Entwicklungen im Schweizer und Europäischen Markt mitzuarbeiten", schliesst der COO der Group ab.

Über CG24 Group Die CG24 Group AG ist ein unabhängiges Schweizer Fintech-Unternehmen, das Kreditnehmer und Investoren mit dem Ziel zusammenbringt, eine profitable Synergie für alle Kunden zu schaffen. CG24 Group AG ist ein Finanzintermediär im Sinne von Art. 2 III des schweizerischen Geldwäschereigesetzes (GwG).

CG24 Group AG Baslerstrasse 60 8048 Zürich

Für detaillierte Informationen kontaktieren Sie bitte: presse@cg24.com oder menelaos.petrovas@cg24.com

English version:

CG24 Group reaches historic milestone by breaking CHF 1 billion mark in disbursed loan volume

Zurich, 28 February 2022 - CG24 Group reaches a historic milestone by breaking the CHF 1 billion mark in disbursed loan volume in the last week of February 2022.

CG24 Group, the largest marketplace lending platform in Switzerland, confirms its leading position in the market and celebrates its 7th anniversary in March 2022. This is a momentous achievement in the company's history and underlines the increasing importance of private debt as an asset class and of innovative players such as CG24 Group that add significant value to the financial industry.

"Despite the challenging last few years, our Team managed to achieve a goal that demonstrates our strong position in the market", explains Patrick Winterhoff, COO of CG24 Group. "We expect to report further such achievements in the near future and look forward to playing a decisive role in further developments in the Swiss and European markets", concludes the COO of the Group.

About CG24 Group: CG24 Group AG is an independent Swiss fintech company that brings together borrowers and investors with the aim of creating a profitable synergy for all customers. CG24 Group AG is a licensed financial intermediary within the meaning of Art. 2 III of the Swiss Anti-Money Laundering Act (AMLA).

CG24 Group AG Baslerstrasse 60 8048 Zürich

For more detailed information please contact: presse@cg24.com or menelaos.petrovas@cg24.com

