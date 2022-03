Am Mittwoch setzt sich der Abverkauf im DAX zunächst fort. Aktuell wird der deutsche Leitindex rund 0,8 Prozent schwächer bei 13.808 Zählern berechnet, nachdem er bereits am Vortag kräftige Verluste verbucht hatte. Der Krieg in der Ukraine und neue Sanktionen des Westens gegen Russland belasten die Märkte und schüren die Sorge vor einer weiteren Eskalation. Seit Kriegsausbruch ist der DAX um rund fünf Prozent im Wert abgerutscht.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

