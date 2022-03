Der Autovermieter Sixt SE (ISIN: DE0007231326) will der kommenden Hauptversammlung am 28. Juni 2022 für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von 3,70 Euro je Stammaktie und 3,72 Euro je Vorzugsaktie vorschlagen. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 127,90 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,89 Prozent für die Stammaktien. Sixt hatte in den letzten zwei Jahren nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...