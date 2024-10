Michael Sauerbrey wechselt als Managing Director und Leiter der DACH-Region zu Crescent

Die Crescent Capital Group LP, eine führende Investmentgesellschaft für alternative Kredite, hat ihre Investor Solutions Group in Europa und Großbritannien mit der Einstellung von Michael Sauerbrey als Managing Director und Head of DACH erweitert. Michael Sauerbrey ist verantwortlich für die Vermarktung der Strategien von Crescent Capital an institutionelle und vermögende Anleger wie Versicherungsgesellschaften, betriebliche und staatliche Pensionspläne, Stiftungen und Family Offices in der DACH-Region. Weiterhin gab das Unternehmen die Einstellung von Adam Van de Velde als Director in der Londoner Niederlassung der Investor Solutions Group bekannt.

Herr Sauerbrey bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen institutionelle Geschäftsentwicklung und Investor Relations in der DACH-Region mit. Vor seinem Wechsel zu Crescent war er Country Manager für Deutschland und Österreich bei Muzinich Co, wo er für den Vertrieb und die Geschäftsentwicklung mit institutionellen Anlegern Verantwortung trug. Zudem bekleidete er Positionen im institutionellen Vertrieb bei Société Générale und Nomura.

"Vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage nach den alternativen Kreditprodukten von Crescent bauen wir unsere Investor Solutions Group im Ausland weiter aus und begrüßen Michael sehr herzlich in unserem Team", kommentiert Jonathan Harari, Global Head of Investor Solutions bei Crescent Capital. "Im Verlauf seiner Karriere hat Michael enge Kontakte zu Investoren in der gesamten DACH-Region aufgebaut, und wir freuen uns auf seinen Beitrag, um die Beziehungen zu Anlegern, die nach innovativen Kreditangeboten suchen, weiter zu vertiefen."

"Ich freue mich auf meine Aufgaben bei Crescent Capital, einem der weltweit führenden und traditionsreichsten Kreditinstitute für Unternehmen und werde mein bestehendes Netzwerk, aber auch neue Partner in der DACH-Region über attraktive Gelegenheiten im Privatkredit- und im Kapitalmarktbereich informieren", so Sauerbrey.

Für die in London angesiedelte Investor Solutions Group von Crescent bringt Herr Van de Velde mehr als 12 Jahre Erfahrung in den Segmenten Investment Management und Investor Solutions mit. Vor seinem Einstieg bei Crescent war er Director of Client and Product Solutions bei Apollo Global Management in London. Zudem war er bei J.P. Morgan Asset Management in der Gruppe für institutionelle Kunden tätig, die ebenfalls in der britischen Hauptstadt ansässig ist.

Über Crescent Capital Group LP

Crescent ist ein globaler Kreditinvestmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von 43 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2024). Seit mehr als 30 Jahren konzentriert sich das Unternehmen auf das Kreditgeschäft unterhalb des Investment Grade durch Investitionen in marktgängige und privat ausgegebene Schuldtitel, darunter vorrangige Bankkredite, hochverzinsliche Anleihen sowie private vorrangige, Unitranche- und nachrangige Schuldtitel. Crescent hat seinen Sitz in Los Angeles und betreibt Büros in New York, Boston, Chicago und London mit weltweit mehr als 225 Mitarbeitern. Crescent ist Teil von SLC Management, dem institutionellen alternativen und traditionellen Vermögensverwaltungsgeschäft von Sun Life. Weitere Informationen über Crescent sind erhältlich unter www.crescentcap.com.

