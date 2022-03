Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Krieg in der Ukraine sorgte für eine weiter angespannte Lage an den Finanzmärkten, so die Analysten der Nord LB.Anleger hätten vermeintliche Sicherheit gesucht und die Kurse deutscher und amerikanischer Staatsanleihen nach oben getrieben.Die Verbraucherpreise in Deutschland (CPI) seien im Februar - v.a. wegen der teuren Energie - etwas stärker als erwartet gestiegen. Auf Monatssicht seien die Preise mit einer vorläufigen Rate von 0,9% geklettert, im Vorjahresvergleich habe die Teuerung bei 5,1% gelegen. ...

