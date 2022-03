Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat die Situation an den Märkten aber auch die konjunkturellen Perspektiven verändert, so die Analysten der Helaba.Sanktionen und Energiepreisanstiege würden eine Neubewertung erfordern, insbesondere auch bei den Notenbanken und so richte sich der Blick heute nicht nur auf die EWU-Teuerung, sondern auch auf die Reden von Notenbankvertretern beiderseits des Atlantiks sowie das Beige Book der FED. ...

