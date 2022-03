DJ Habeck sieht Deutschland bei Gas-Lieferstopp gut vorbereitet

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat mit Blick auf die deutsche Abhängigkeit von russischem Gas betont, für den Fall eines Lieferstopps sei man gut vorbereitet. "Für den jetzt laufenden Winter und den Sommer kann ich Entwarnung geben. Wir haben Maßnahmen ergriffen, gegen den Leerlauf der Speicher anzuarbeiten. Das würden wir gut überstehen", sagte Habeck im Deutschlandfunk.

Für den nächsten Winter werde man weitere Maßnahmen ergreifen. "Es geht darum, sich nicht mehr so eng an Russland zu binden", sagte er. "Ich bringe ein Gesetz auf den Weg, das die Betreiber der Speicher dazu anhält, also zwingt, dass die Speicherstände zum Winterbeginn voll sein müssen."

Kurzfristig könne es aber sein, dass vorsichtshalber Kohlekraftwerke in der Reserve gehalten oder sogar laufen müssten, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Dies sei im Zweifel wichtiger als der Klimaschutz, betonte Habeck. "Da muss der Pragmatismus jede politische Festlegung schlagen. Die Versorgungssicherheit muss gewährleistet sein und das werde ich auch tun."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2022 02:41 ET (07:41 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.