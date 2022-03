Hamburg (ots) -Deutschlands berühmtestes Mutter-Tochter-Gespann - Schauspielerin Simone Thomalla, 56, und Moderatorin Sophia Thomalla, 32 - spricht in GALA (Heft 10/2022, ab morgen im Handel) offen wie nie über gegenseitige Erwartungen und Hoffnungen. Simone Thomalla: "Wir sind keine Freunde. Ich bin ihre Mutter, und Kind bleibt Kind." Sophia Thomalla wiederum schätzt besonders die Kochkünste ihrer Mutter, "davon profitiere ich am meisten". Auch die Familienplanung von Sophia, die mit Tennisstar Alexander Zverev, 24, liiert ist, thematisieren die beiden Powerfrauen im GALA-Doppel-Interview. "Ja, ich wünsche mir Enkelkinder", so der vielbeschäftigte Serienstar Simone Thomalla. Sophia könne "von mir aus aber noch ein wenig warten, denn ich habe zu wenig Zeit, eine gute Oma zu sein". Sophias Replik: "Das würde mir sonst auch Kopfschmerzen bereiten. Wenn ich Mutter werde, dann brauche ich meine Mutter auch. Immer und überall."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/5160116