Die Aktie von Gazprom ist in den vergangenen Tagen förmlich nach unten durchgereicht worden. Zuletzt notierte das Papier bei Lang & Schwarz bei 2,58 Euro. Noch Anfang Januar stand die Aktie bei mehr als acht Euro. Nun wurde der Handel komplett ausgesetzt.Russische Anleihen, Aktien und Derivate können von Mittwoch an nicht mehr an der Deutschen Börse gehandelt werden. "Im öffentlichen Interesse" werde der Kauf und Verkauf dieser Papiere mit dem Ende des Handels am Dienstag bis auf Weiteres eingestellt, ...

